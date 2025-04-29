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Коммерческая недвижимость в Гродненской области, Беларусь

Гродно
47
Лида
14
Волковыск
4
Третьяковский сельский Совет
3
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92 объекта найдено
Гостиница, оздоровительный комплекс. в Поречский сельский Совет, Беларусь
Гостиница, оздоровительный комплекс.
Поречский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 50
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 4 800 м²
Количество этажей 3
Завершение строительства санаторного комплекса на 50 номеров (108 мест). Земельный участок -…
$3,27 млн
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Русский
Склад 41 м² в Гродно, Беларусь
Склад 41 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 1
Сдаем в аренду помещение с ямой под СТО автомобилей в Гродно, ул. Победы, 28. Площадь 41 кв.…
$6
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Производство 171 м² в Кореличи, Беларусь
Производство 171 м²
Кореличи, Беларусь
Площадь 171 м²
Этаж 1/1
Продаются производственно-складские помещения в гп.Кореличи Гродненской области. На продажу …
$43,000
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Офис 219 м² в Гродно, Беларусь
Офис 219 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 3
Сдается в аренду торговое помещение площадью 219,8 кв.м., расположенное на третьем этаже тор…
$4
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Коммерческое помещение 38 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 38 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/3
Продаётся изолированное помещение административного назначения в хорошем районе с развитой и…
$38,000
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Коммерческое помещение 97 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 97 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 97 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 598 м² в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 598 м²
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 598 м²
Количество этажей 1
К продаже предлагается база отдыха в 14 км от города Гродно. Находится на окраине населенног…
$270,000
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Магазин 60 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 60 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Аренда. Торговое помещение в супермаркете Сдаем в аренду торговое помещение площадью 60 к…
$3
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Офис 8 м² в Лида, Беларусь
Офис 8 м²
Лида, Беларусь
Площадь 8 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание по ул. Ясеневая. Отличное место для ведения вашего бизнеса. В настоящее вре…
$105
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Коммерческое помещение 518 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 518 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 518 м²
Количество этажей 1
Продаётся автомастерская на ул. Красноармейской, 11 в Гродно. Целевое назначение капитально…
$130,000
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Магазин 172 м² в Лида, Беларусь
Магазин 172 м²
Лида, Беларусь
Площадь 172 м²
Этаж 1/1
Продается здание действующего магазина. На территории 30 соток расположено здание, два морск…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 331 м² в Сопоцкин, Беларусь
Коммерческое помещение 331 м²
Сопоцкин, Беларусь
Площадь 331 м²
Количество этажей 2
Продается бывшее здание водяной мельницы (в стиле фахверк) в г.п.Сопоцкино в окружении лесно…
$18,000
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Офис 219 м² в Гродно, Беларусь
Офис 219 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 3
Продается торговое помещение площадью 219,8 кв.м., расположенное на третьем этаже торгового …
$155,000
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Офис 47 м² в Гродно, Беларусь
Офис 47 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 47 м²
Количество этажей 2
Продается коммерческая недвижимость в Гродно по ул.Коммунальная, 5 минут до центра города на…
$25,000
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Коммерческое помещение 517 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 517 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 517 м²
Этаж 1/1
Продаётся автомастерская на ул. Красноармейской, 11 в Гродно.Целевое назначение капитального…
$130,000
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Магазин 1 784 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 1 784 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 784 м²
Количество этажей 2
Продажа 2-этажного здания по адресу: г. Гродно, ул. Пестрака. Наименование – Магазин, назна…
$1,19 млн
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Коммерческое помещение 770 м² в Любча, Беларусь
Коммерческое помещение 770 м²
Любча, Беларусь
Площадь 770 м²
Количество этажей 2
Назначение — Здание административно-хозяйственное. Год постройки 1959. Общая площадь 769.5 к…
$6,990
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Офис 582 м² в Гродно, Беларусь
Офис 582 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 582 м²
Количество этажей 4
Здание находится в центре города, есть лифты, санузел. Все коммуникации центральные. На 1 эт…
$8
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Производство 193 м² в Гродно, Беларусь
Производство 193 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 193 м²
Количество этажей 5
В продаже изолированное помещение бытового обслуживание населения. Расположено на первом эта…
$190,000
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Магазин 150 м² в Кореличи, Беларусь
Магазин 150 м²
Кореличи, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Назначение - здание магазина.  Два отдельных входа. Возможно переоборудовать в ресторан, ноч…
$65,000
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Производство 1 936 м² в Минойты, Беларусь
Производство 1 936 м²
Минойты, Беларусь
Площадь 1 936 м²
Количество этажей 1
Продается (сдается в аренду) производственное помещение со складами вблизи трассы М-6, распо…
$200,000
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Магазин 131 м² в Волковыск, Беларусь
Магазин 131 м²
Волковыск, Беларусь
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Здание находится напротив входа на центральный рынок. Рядом парковка. В здании в настоящее в…
$49,500
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Склад 436 м² в Слоним, Беларусь
Склад 436 м²
Слоним, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 436 м²
Этаж 1/1
Здание находится в центре города, подведено электричество, собственный ТП, на одной территор…
$26,000
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Коммерческое помещение 34 м² в Новогрудок, Беларусь
Коммерческое помещение 34 м²
Новогрудок, Беларусь
Площадь 34 м²
Количество этажей 2
Продается здание по ул. Замковая в историческом центре города Новогрудок, отличная локация, …
$49,800
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Офис 379 м² в Гродно, Беларусь
Офис 379 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 379 м²
Количество этажей 1
Отдельно стоящее административное здание с арендатором в парковой зоне на пр-те Космонавтов,…
$290,000
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Готовый бизнес 91 м² в Гродно, Беларусь
Готовый бизнес 91 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продаётся готовый бизнес по кузнечному делу на ул. Суворова, 147 в Гродно со всем необходимы…
$52,500
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Офис 383 м² в Гродно, Беларусь
Офис 383 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 383 м²
Количество этажей 3
Продаём второй и мансардный этажи в историческом центре Гродно. Общая площадь двух этажей 3…
$440,000
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Коммерческое помещение 150 м² в Кореличи, Беларусь
Коммерческое помещение 150 м²
Кореличи, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Этаж 2/2
Назначение - здание магазина.  Два отдельных входа. Возможно переоборудовать в ресторан, ноч…
$65,000
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Магазин 684 м² в Мир, Беларусь
Магазин 684 м²
Мир, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 684 м²
Этаж 1/1
Продается магазин 683,7 м2  в гп Мир 87 км от Минска , Кореличский р-н, Гродненская обл. в н…
$180,000
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Коммерческое помещение 380 м² в Сморгонь, Беларусь
Коммерческое помещение 380 м²
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 380 м²
Продажа здания 380 м2 в г. Сморгонь, ул. Балыша д.8. Центр города. Здание 2-х этажное, участ…
$197,000
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