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Коммерческая недвижимость в Могилевской области, Беларусь

Могилёв
5
Бобруйск
11
23 объекта найдено
Производство 5 894 м² в Глуск, Беларусь
Производство 5 894 м²
Глуск, Беларусь
Площадь 5 894 м²
Количество этажей 2
Пpoизвoдcтвeннaя бaзa включaeт в ceбя 3 (тpи) кaпитaльныx cтpoeния: - aдминиcтpaтивнo-пpoизв…
$110,961
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Коммерческое помещение 12 м² в Могилёв, Беларусь
Коммерческое помещение 12 м²
Могилёв, Беларусь
Площадь 12 м²
Этаж 2/3
Предложение для активных ,желающих работать предпринимателей.Продаем офисные помещения (2-ой…
$40,000
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Коммерческое помещение 500 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 500 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 30
Площадь 500 м²
Этаж 2/2
Предлагайте Свою Цену, реальную, готовы обсуждать. Торг! Продаётся готовый, хорошо отлаженны…
$2,17 млн
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Производство 9 999 м² в Елизовский сельский Совет, Беларусь
Производство 9 999 м²
Елизовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 9 999 м²
Этаж 4/4
Продается здание, расположенное по адресу: Могилёвская область, Осиповичский район, рабочий …
$953,250
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Офис 9 999 м² в Елизовский сельский Совет, Беларусь
Офис 9 999 м²
Елизовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 9 999 м²
Этаж 4/4
Продается здание, расположенное по адресу: Могилёвская область, Осиповичский район, рабочий …
$953,250
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Коммерческое помещение 185 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 185 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 185 м²
Этаж 1/1
Продается многофункциональное здание в центральной части города Бобруйск, на улице Куйбышева…
$55,000
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Инвестиционная 6 000 м² в Бобруйск, Беларусь
Инвестиционная 6 000 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 6 000 м²
Площадка под строительства торгового центра в городе Бобруйск.
Цена по запросу
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Русский
Производство 300 м² в Бобруйск, Беларусь
Производство 300 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Современное СТО со всеми коммуникациями, територия заасфальтирована, своя котельня, площадь …
$125,000
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Магазин 34 м² в Осиповичи, Беларусь
Магазин 34 м²
Осиповичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/1
Продаётся торговый павильон. расположенный в районе ФОК "Мускул", район БАМ в г. Осиповичи. …
$17,900
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Ресторан, кафе 389 м² в Бобруйск, Беларусь
Ресторан, кафе 389 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 389 м²
Этаж 1/1
Продается готовый бизнес - действующее кафе. Оживленное место. Полностью оборудованное, банк…
$95,000
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Коммерческое помещение 209 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 209 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 209 м²
Этаж 1
Продается магазин в Бобруйске на ул. Урицкого, 94Б площадью 208,8 м2. Хорошее расположение в…
$138,000
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Магазин 370 м² в Горки, Беларусь
Магазин 370 м²
Горки, Беларусь
Площадь 370 м²
Этаж 1/2
Продаётся Здание магазина `Сосед` (Готовый действующий бизнес) с  отдельным входом общей пло…
$100,000
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Коммерческое помещение 62 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 62 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Продается гараж в г. Бобруйск. Могилевская обл., ул. Гоголя, 44а.    Одноуровневый кирпичный…
$12,500
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Коммерческое помещение 10 м² в Могилёв, Беларусь
Коммерческое помещение 10 м²
Могилёв, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 10 м²
Этаж 14
Продается коммерческое помещение на втором этаже   ТЦ Арбат с уже готовым бизнесом .Аренда п…
$56,250
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Офис 1 400 м² в Бобруйск, Беларусь
Офис 1 400 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 1 400 м²
Этаж 1/1
Продается складской комплекс с офисом. Офис полностью оборудован для комфортной работы сотру…
$95,000
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Коммерческое помещение 971 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 971 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 50
Площадь 971 м²
Количество этажей 2
Двухэтажное здание административно-бытового назначения 950м2 общей площади, большая огорожен…
$120,000
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Продажа отдельно стоящего здания 522 кв.м в г. Могилеве в Могилёв, Беларусь
Продажа отдельно стоящего здания 522 кв.м в г. Могилеве
Могилёв, Беларусь
Площадь 522 м²
Количество этажей 3
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное отдельно стоящее здание, расположенное по адр…
$182,700
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Коммерческое помещение 2 360 м² в Могилёв, Беларусь
Коммерческое помещение 2 360 м²
Могилёв, Беларусь
Площадь 2 360 м²
Количество этажей 3
На продажу выставлено 3-этажное здание цеха. В здание произведена замена всех окон на ПВХ. П…
$300,000
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Коммерческое помещение 185 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 185 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается многофункциональное здание в центральной части города Бобруйск, на улице Куйбышева…
$55,000
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Магазин 209 м² в Бобруйск, Беларусь
Магазин 209 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 209 м²
Этаж 1
Продается магазин в Бобруйске на ул. Урицкого, 94Б площадью 208,8 м2. Хорошее расположение в…
$138,000
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Коммерческое помещение 538 м² в Брыли, Беларусь
Коммерческое помещение 538 м²
Брыли, Беларусь
Площадь 538 м²
Количество этажей 2
Продаётся капитальное строение (бывшая усадьба Смоляровых) по адресу: Могилёвский район, Кад…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 43 м² в Могилёв, Беларусь
Коммерческое помещение 43 м²
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продаётся нежилое коммерческое помещение в центре Могилёва! Адрес: ул. Дзержинского, 5. Площ…
$55,000
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Коммерческое помещение 738 м² в Звенчатка, Беларусь
Коммерческое помещение 738 м²
Звенчатка, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 738 м²
Этаж 2/2
В продаже административно-гостиничный комплекс Звенчатка . Имеется внутреннее и внешнее виде…
$380,000
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