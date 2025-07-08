Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Новогрудок
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Новогрудке, Беларусь

4 объекта найдено
Магазин 32 м² в Новогрудок, Беларусь
Магазин 32 м²
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
Продается административно-торговое помещение в центре г.Новогрудок по адресу пл.Ленина,д.2. …
$22,800
Оставить заявку
Магазин 271 м² в Новогрудок, Беларусь
Магазин 271 м²
Новогрудок, Беларусь
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Это предложение для Вас! В продажу предлагается уникальный объект – действующий салон красот…
$139,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 34 м² в Новогрудок, Беларусь
Коммерческое помещение 34 м²
Новогрудок, Беларусь
Площадь 34 м²
Количество этажей 2
Продается здание по ул. Замковая в историческом центре города Новогрудок, отличная локация, …
$47,000
Оставить заявку
Отель 814 м² в Новогрудок, Беларусь
Отель 814 м²
Новогрудок, Беларусь
Площадь 814 м²
Количество этажей 3
Здание под отель, ресторан, музей в Новогрудке Продаем историческое здание гостинично-ресто…
$290,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти