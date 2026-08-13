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Коммерческая недвижимость в Лапичском сельском Совете, Беларусь

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение 3 410 м² в Лапичи, Беларусь
Коммерческое помещение 3 410 м²
Лапичи, Беларусь
Число комнат 30
Площадь 3 410 м²
Этаж 1/3
Инвестиционное предложение! Продается здание многофункционального назначения с высоким инвес…
$881,954
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Офис 3 410 м² в Лапичи, Беларусь
Офис 3 410 м²
Лапичи, Беларусь
Число комнат 30
Площадь 3 410 м²
Этаж 1/3
Инвестиционное предложение! Продается здание многофункционального назначения с высоким инвес…
$881,954
Оставить заявку
Коммерческое помещение 3 410 м² в Лапичи, Беларусь
Коммерческое помещение 3 410 м²
Лапичи, Беларусь
Число комнат 30
Площадь 3 410 м²
Этаж 1/3
Инвестиционное предложение! Продается здание многофункционального назначения с высоким инве…
$881,954
Оставить заявку
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