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Коммерческая недвижимость в Кореличи, Беларусь

3 объекта найдено
Магазин 150 м² в Кореличи, Беларусь
Магазин 150 м²
Кореличи, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Назначение - здание магазина.  Два отдельных входа. Возможно переоборудовать в ресторан, ноч…
$65,000
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Производство 171 м² в Кореличи, Беларусь
Производство 171 м²
Кореличи, Беларусь
Площадь 171 м²
Этаж 1/1
Продаются производственно-складские помещения в гп.Кореличи Гродненской области. На продажу …
$43,000
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Коммерческое помещение 150 м² в Кореличи, Беларусь
Коммерческое помещение 150 м²
Кореличи, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Этаж 2/2
Назначение - здание магазина.  Два отдельных входа. Возможно переоборудовать в ресторан, ноч…
$65,000
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