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Коммерческая недвижимость в Лиде, Беларусь

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14 объектов найдено
Магазин 230 м² в Лида, Беларусь
Магазин 230 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 230 м²
Этаж 2/2
Продается торгово административное помещение ул. Шубина (автовокзал) 230 м2 , два этажа подо…
Цена по запросу
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Офис 198 м² в Лида, Беларусь
Офис 198 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 198 м²
Этаж 2/3
В капитальном кирпичном здании продается второй этаж, медицинский центр.... Удобное располож…
$114,000
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Офис 498 м² в Лида, Беларусь
Офис 498 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 498 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческая недвижимость по ул. Крупская (АГРОДОМ).Это комплекс гаражей для ремон…
$125,000
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Магазин 65 м² в Лида, Беларусь
Магазин 65 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 65 м²
Этаж 1/4
Продается торговое помещение в на площади Ленина (ул. Советская). В помещение сейчас находит…
$133,000
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Магазин 172 м² в Лида, Беларусь
Магазин 172 м²
Лида, Беларусь
Площадь 172 м²
Этаж 1/1
Продается здание действующего магазина. На территории 30 соток расположено здание, два морск…
Цена по запросу
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Магазин 1 008 м² в Лида, Беларусь
Магазин 1 008 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 1 008 м²
Этаж 1/1
Продается здание действующего магазина по пр-ту Победы. На данный момент есть действующий ар…
$350,000
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Магазин 120 м² в Лида, Беларусь
Магазин 120 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается магазин действующий, находится на рынке, продается как недвижимость или как действ…
$54,999
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Коммерческое помещение 100 м² в Лида, Беларусь
Коммерческое помещение 100 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 100 м²
Продается большое помещение автомагазина с шиномонтажом. На участке 0,98 соток расположен дв…
$120,000
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Офис 43 м² в Лида, Беларусь
Офис 43 м²
Лида, Беларусь
Площадь 43 м²
Этаж 2/3
Продается отличное просторное помещение для вашего бизнеса. Данное помещение подойдет как дл…
$39,500
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Коммерческое помещение 43 м² в Лида, Беларусь
Коммерческое помещение 43 м²
Лида, Беларусь
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Продается  помещение свободного назначения по ул. Кооперативная, 36. Общая площадь 42,8 м2, …
$40,000
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Офис 8 м² в Лида, Беларусь
Офис 8 м²
Лида, Беларусь
Площадь 8 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание по ул. Ясеневая. Отличное место для ведения вашего бизнеса. В настоящее вре…
$105
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Магазин 29 м² в Лида, Беларусь
Магазин 29 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/2
Продается торговая площадь 28,8 м.кв. В строящемся новом торговом центре "Север". Срок откры…
$42,784
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Офис 54 м² в Лида, Беларусь
Офис 54 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
Продается помещение для вашего бизнеса. Помещение свободного назначения.Отличное расположени…
$52,900
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Магазин 60 м² в Лида, Беларусь
Магазин 60 м²
Лида, Беларусь
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Продаётся торговое помещение в центре города. Расположено на мини-рынке Панорама, большой тр…
$59,900
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