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Коммерческая недвижимость в Брестской области, Беларусь

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85
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5
122 объекта найдено
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ХАТКИ" / БАЗА ОТДЫХА в Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
UP UP
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ХАТКИ" / БАЗА ОТДЫХА
Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 480 м²
Туристический комплекс "ХАТКИ" расположен в уникальном ландшафтном заказнике "Стронга" (в пе…
$800,000
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Русский
Магазин 29 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 29 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение в собственность в восточной части (р - н ул. Молодогвардейской) города Бр…
$43,000
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Магазин 41 м² в Брест, Беларусь
Магазин 41 м²
Брест, Беларусь
Площадь 41 м²
Административно - торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 4…
$66,500
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Производство 1 332 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Производство 1 332 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 332 м²
Этаж 1/1
Производственно - складская база с административно - хозяйственным зданием в собственность в…
$650,000
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Производство 293 м² в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Производство 293 м²
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 293 м²
Производственно - складское здание (назначение - здание специализированное коммунального хоз…
$9,500
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Коммерческое помещение 1 263 м² в Кобрин, Беларусь
Коммерческое помещение 1 263 м²
Кобрин, Беларусь
Площадь 1 263 м²
Этаж 1/2
Торговый комплекс в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью 1263,2 кв…
$310,000
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Магазин 18 м² в Брест, Беларусь
Магазин 18 м²
Брест, Беларусь
Площадь 18 м²
Административно - торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 1…
$29,500
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Коммерческое помещение 22 м² в Брест, Беларусь
Коммерческое помещение 22 м²
Брест, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 22 м²
Этаж 1/5
Административное помещение в собственность в районе Речица города Бреста общей площадью 64,3…
$37,000
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Офис 70 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 70 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Этаж 2/3
Административное помещение в собственность в районе Вулька города Бреста общей площадью 70,3…
$105,000
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Офис 98 м² в Барановичи, Беларусь
Офис 98 м²
Барановичи, Беларусь
Площадь 98 м²
Продается имущественный комплекс в оживленном районе Барановичи! Комплекс включает в себя: ➤…
$106,922
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Производство 445 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Производство 445 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 445 м²
Этаж 1/1
Производственно - складское здание в собственность в промышленной зоне города Бреста (р - н …
$160,000
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Офис 50 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 50 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Административное помещение в собственность в микрорайоне Киевка города Бреста общей площадью…
$65,000
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Офис 17 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 17 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 17 м²
Административное помещение в собственность в районе строительного рынка (р - н ул. Карьерной…
$9,000
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Коммерческое помещение 430 м² в Барановичи, Беларусь
Коммерческое помещение 430 м²
Барановичи, Беларусь
Площадь 430 м²
Этаж 1/1
В центре города Барановичи доступно к приобретению капитальное строение - нежилое здание пло…
$55,000
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Коммерческое помещение 92 м² в Брест, Беларусь
Коммерческое помещение 92 м²
Брест, Беларусь
Площадь 92 м²
Административное помещение в собственность в районе Речица города Бреста общей площадью 92,1…
$65,000
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Магазин 148 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 148 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 148 м²
Этаж 1
Здание магазина (наименование - здание склада - магазина) в собственность в районе "Ямно - В…
$150,000
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Ресторан, кафе 397 м² в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 397 м²
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 397 м²
Этаж 1/2
Здание придорожного сервиса в собственность в районе д. Большие Косичи Брестского района общ…
$420,000
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Магазин 664 м² в Кобрин, Беларусь
Магазин 664 м²
Кобрин, Беларусь
Площадь 664 м²
Здание нежилое в собственность в центральной части города Кобрин Брестской области общей пло…
$30,000
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Коммерческое помещение 1 838 м² в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 1 838 м²
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 838 м²
Земельный участок площадью 5,0619 га с расположенными на нем зданиями общей площадью 1838,3 …
$190,000
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Коммерческое помещение 109 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 109 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Административное помещение в собственность в восточной части города Бреста общей площадью 10…
$99,000
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Коммерческое помещение 58 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 58 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Административное помещение в собственность в восточной части города Бреста общей площадью 58…
$80,000
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Магазин 42 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 42 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Этаж 1
Торговое помещение в собственность в микрорайоне Юго - Запад (р - н ул. Ивашутина) города Бр…
$75,000
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Производство 832 м² в Высокое, Беларусь
Производство 832 м²
Высокое, Беларусь
Площадь 832 м²
Этаж 1/1
Производственно - складское здание в собственность в г. Высокое Каменецкого района общей пло…
$170,000
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Коммерческое помещение 112 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 112 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Этаж 1
Административное помещение в собственность в районе Киевка города Бреста общей площадью 112 …
$115,000
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Производство 557 м² в Жабинка, Беларусь
Производство 557 м²
Жабинка, Беларусь
Площадь 557 м²
Этаж 1/1
Производственно - складское здание в собственность в промышленной зоне города Жабинка Брестс…
$115,000
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Магазин 621 м² в Брест, Беларусь
Магазин 621 м²
Брест, Беларусь
Площадь 621 м²
Этаж 1/1
Здание нежилое (назначение - здание специализированное розничной торговли) в собственность в…
$199,000
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Производство 247 м² в Брест, Беларусь
Производство 247 м²
Брест, Беларусь
Площадь 247 м²
Этаж 1/1
Автосервис (назначение - здание специализированное для ремонта и технического обслуживания а…
$370,000
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Магазин 15 м² в Брест, Беларусь
Магазин 15 м²
Брест, Беларусь
Площадь 15 м²
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 15,1 кв.м. Изолиров…
$15,000
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Производство 1 458 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Производство 1 458 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 458 м²
Этаж 1/2
Здание многофункциональное в собственность в восточной части города Бреста общей площадью 14…
$440,000
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Коммерческое помещение 689 м² в Брест, Беларусь
Коммерческое помещение 689 м²
Брест, Беларусь
Площадь 689 м²
Этаж 1
Административное помещение в собственность в центральной части города Бреста общей площадью …
$390,000
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