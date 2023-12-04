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Виллы в Влёра, Албания

Вилла В архив
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2 объекта найдено
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Влёра, Албания
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Влёра, Албания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Влёра, Албания
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Влёра, Албания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€105,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Влёра, Албания

с видом на море
недорогая
элитная
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