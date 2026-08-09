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Виллы во Влёра, Албания

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Orikum
4
Qender Vlore
3
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36 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Kanine, Албания
Вилла 7 комнат
Kanine, Албания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Вилла с собственным садом продается в Канине, Влёра, Албанская Ривьера. Расположенная на хол…
$345,941
НДС
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Вилла в Orikum, Албания
Вилла
Orikum, Албания
Площадь 337 м²
Количество этажей 2
🏡 2-STOREY BUILDING FOR SALE IN ORIKUM💰 Цена: 400 000 евро📐 Детали собственности:• Общая пло…
$465,472
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DES Real Estate
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Площадь 2 000 м²
Элегантная вилла предлагается для продажи и аренды, расположенная на участке площадью 2000 м…
$1,42 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Вилла в Kanine, Албания
Вилла
Kanine, Албания
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
✅ Цена: 180 000 евро✅ Оригинальное название: Behind the Kanine Castle, Vlore✅ Площадь застро…
$211,398
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NEXT REAL ESTATE
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Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Вилла расположена в одном из самых востребованных районов албанского побережья. Расположенна…
$1,10 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$301,982
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Влёра, Албания
Вилла 6 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 6
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
🔑🌊 2-STORY VILLA FOR SALE – ON THE PLANE / COLD WATER, VLORA. 🌅 PANORAMIC FRONTAL VIEW FR…
$559,856
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DES Real Estate
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Вилла в Kanine, Албания
Вилла
Kanine, Албания
$325,211
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Вилла расположена в одном из самых востребованных районов албанского побережья. Расположенна…
$1,10 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Вилла в Orikum, Албания
Вилла
Orikum, Албания
Площадь 235 м²
🏘 2-STOREY BUILDING FOR SALE IN ORIKUM 🌊💰 Цена: 235 000 евро / всего📐 Детали собственности:•…
$273,123
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DES Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Radhime, Албания
Вилла 4 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Роскошная строящаяся вилла на продажу в Радхиме, Влёра. Частный бассейн, частная веранда, в …
$694,001
НДС
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Albania Property Group
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Познакомьтесь с лучшими из Влоре, живущих в этой красивой новой вилле, идеально расположенно…
$265,976
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
$1,394
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Площадь 364 м²
Количество этажей 3
🏡 3-STORY RESIDENTIAL BUILDING WITH UNITS FOR SALE IN THE AIRPORT FIELD, VLORA 💶 PRICE: €…
$520,713
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DES Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Влёра, Албания
Вилла 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Вилла расположена в одном из самых востребованных районов албанского побережья. Расположенна…
$636,662
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Испытайте воплощение роскошной жизни во Влоре, Албания, в этой потрясающей трехэтажной вилле…
$2,904
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Площадь 209 м²
🏡 2-этажное строительство для продажи в Уджи-И-Тохта, ВЛОРА📍 (бывший рабочий лагерь)💰 Цена: …
$269,561
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DES Real Estate
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Вилла 6 комнат в Влёра, Албания
Вилла 6 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 268 м²
Количество этажей 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA FOR SALE IN FUSHA E DRUVE, VLORA. 💶 Price: 250,000 EURO/TOTAL 📍 Loca…
$293,040
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Вилла 4 комнаты в Влёра, Албания
Вилла 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Вилла расположена в одном из самых востребованных районов албанского побережья. Расположенна…
$636,662
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Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Вилла расположена в одном из самых востребованных районов албанского побережья. Расположенна…
$1,10 млн
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Вилла 6 комнат в Влёра, Албания
Вилла 6 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA FOR SALE IN FUSHA E DRUVE, VLORA.💶 Стоимость: 170 000 евро/тоталь📍 Располо…
$198,007
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DES Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Radhime, Албания
Вилла 4 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Количество этажей 3
Новая роскошная вилла в Радхиме, Влёра, Албания — частный бассейн и в нескольких минутах ход…
$678,250
НДС
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Albania Property Group
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Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Вилла расположена в одном из самых востребованных районов албанского побережья. Расположенна…
$1,10 млн
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Вилла 6 комнат в Novosele, Албания
Вилла 6 комнат
Novosele, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA FOR SALE IN NOVOSELË, VLORË.💶 Стоимость: 185 000 евро/тотал📍 Расположение:…
$216,539
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DES Real Estate
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Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Вилла расположена в одном из самых востребованных районов албанского побережья. Расположенна…
$1,10 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Вилла 4 комнаты в Влёра, Албания
Вилла 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Вилла расположена в одном из самых востребованных районов албанского побережья. Расположенна…
$636,662
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NEXT REAL ESTATE
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Вилла 4 комнаты в Влёра, Албания
Вилла 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Вилла расположена в одном из самых востребованных районов албанского побережья. Расположенна…
$636,662
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NEXT REAL ESTATE
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Вилла 6 комнат в Влёра, Албания
Вилла 6 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
Количество этажей 2
Luxury Private House With Two Floors For Sale In Vlore City, Albanian Riviera. Perfectly loc…
Цена по запросу
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Albania Property Group
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Испытайте воплощение роскошной жизни во Влоре, Албания, в этой потрясающей трехэтажной вилле…
$937,313
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Площадь 542 м²
🏡 4-STORY BUILDING FOR SALE NEAR BRICK FACTORY, VLORA 💶 Price: €742,000 📐 Construction a…
$863,009
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DES Real Estate
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Параметры недвижимости во Влёра, Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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