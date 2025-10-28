Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Тирана
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Тиране, Албания

3 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Тирана, Албания
Вилла 8 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
4-storey villa in Ali Dem for sale! In the Ali Demi area, very close to the Mangalem comple…
$1,75 млн
Вилла 14 комнат в Тирана, Албания
Вилла 14 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 507 м²
Количество этажей 4
4-storey villa near Venue Club for sale! In the Kodrës së Priftit area, near Venue Club, we…
$792,002
Вилла 8 комнат в Тирана, Албания
Вилла 8 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 3/3
The villa is organized as follows: 1st floor furnished. 107 m2. Living room, 1 bedroom, 1 b…
$291,584
