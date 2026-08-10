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Виллы в Дурресе, Албания

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106 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Будь я проклят!Комплекс Turquoise Marina расположен в районе залива Лалези, который является…
$339,022
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Вилла 2 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Количество этажей 3
🏡 2-история VILLA + ATTIC FOR SALE | HEKURUDHA BEACH, DURRËS 🌊📍 Расположение: Hekurudha Beac…
$323,710
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REMIX REAL ESTATE
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Этаж 3/3
Элитные ивы с бирюзовой пристанью Privateshia, Hamallaj Bay of LalzВ самом сердце Бирюзовой …
$882,149
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Индивидуальные виллы в Бирюзовой пристани для продажи!В одной из самых эксклюзивных прибрежн…
$599,631
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 496 м²
Количество этажей 2
For sale: 2-story villa in one of the quietest and greenest areas known as "Vila e Zogut". T…
$290,920
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Century 21 Eon
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Вилла 4 комнаты в Ishem, Албания
Вилла 4 комнаты
Ishem, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 226 м²
Individual villa for sale with 2 floors above ground and 1 basement floor. -Land area: 597 …
$1,51 млн
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Investment Realty Group
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Вилла 4 комнаты в Ishem, Албания
Вилла 4 комнаты
Ishem, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Этаж 2/2
Strategically located on the beach of Lalezi Bay, it is the largest project of its kind, not…
$873,531
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Вилла 12 комнат в Дуррес, Албания
Вилла 12 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 12
Количество спален 10
Площадь 421 м²
Продаётся 3-этажная вилла в районе Plazh. Возможно под бизнес. Общая площадь дома 421 м.кв. …
$445,120
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CACTUS | Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла в Арапае – вид на море 📍 Арапай 🏡 3-этажная жилая вилла 📐 П…
$460,178
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REMIX REAL ESTATE
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Villa for sale in Turquoise Marina - Lalezi Bay! The Turquoise Marina complex is located in…
$220,130
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Вилла в Ishem, Албания
Вилла
Ishem, Албания
$794,652
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 291 м²
Количество этажей 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 291.4m2, of wh…
$935,261
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Investment Realty Group
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Вилла в Дуррес, Албания
Вилла
Дуррес, Албания
Площадь 792 м²
Количество этажей 6
Здание расположено в больнице Дуррес, имеет площадь строительства 138 м2 и площадь строитель…
$378,064
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AFS Real Estate Management
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
OPPORTUNITY - Villas for sale at Turquoise Marina - Lalëzit Bay! The Turquoise Marina compl…
$297,001
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Investment Realty Group
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Индивидуальные виллы в Turquoise Marina на продажу!Современная вилла типа T3 на продажу, час…
$484,317
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Investment Realty Group
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Вилла 6 комнат в Дуррес, Албания
Вилла 6 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Private 2-story house for sale near the Shenavlash supervision, Durrës! - Land area: 237 …
$192,007
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Century 21 Eon
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 417 м²
Количество этажей 4
🏡 Продается 4-этажная вилла в Шкаллнуре, Дуррес 📍 Тихое и стратегически выгодное местопол…
$565,040
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REMIX REAL ESTATE
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Вилла 5 комнат в Ishem, Албания
Вилла 5 комнат
Ishem, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 1
In one of Albania's most prestigious residences – San Pietro Resort, we present this unique …
$2,10 млн
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Investment Realty Group
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Вилла 2 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
🌿 LIVE WITH COMFORT, PRIVACY & TRANQUILITY - LUXURY VILLA FOR SALE IN RRASHBULL, DURRËSЕсли …
$520,248
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REMIX REAL ESTATE
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 2/2
We offer individual villas for sale at Turquoise Marina. The villa is a two-story building w…
$576,531
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Investment Realty Group
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Villa for sale in Turquoise Marina - Lalezi Bay! The Turquoise Marina complex is located …
$347,057
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Investment Realty Group
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Вилла 4 комнаты в Hamallaj, Албания
Вилла 4 комнаты
Hamallaj, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 2/2
The villa has a surface area of 131 m2 and a plot area of 326 m2. It has a dedicated parking…
$464,719
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 512 м²
Количество этажей 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 511.71m2, of w…
$1,61 млн
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Количество этажей 2
🏡 2-Story Villa for Sale in Neighborhood 17, Durrës If you are looking for a comfortable …
$232,959
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Century 21 Eon
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла на продажу, предназначенная для максимального комфорта и современного образа…
$1,75 млн
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Al Imobiliare
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Вилла в Ishem, Албания
Вилла
Ishem, Албания
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается вилла с бассейном в комплексе “Lura 3”, Gjiri i Lalzit (Лалзи-Бэй) 💶 Цена: 550 …
$640,502
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Century 21 Eon
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Вилла 5 комнат в Дуррес, Албания
Вилла 5 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under cons…
$768,708
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Investment Realty Group
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Вилла 4 комнаты в Ishem, Албания
Вилла 4 комнаты
Ishem, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 679 м²
Количество этажей 2
Продаётся индивидуальная вилла с двором в комплексе Turquoise Marina! 🌊 Уникальная возмож…
$1,47 млн
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Century 21 Oksford
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Вилла 5 комнат в Дуррес, Албания
Вилла 5 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 291 м²
Количество этажей 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under const…
$850,237
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Investment Realty Group
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Вилла 7 комнат в Ishem, Албания
Вилла 7 комнат
Ishem, Албания
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 597 м²
Количество этажей 2
Individual villa for sale with 2 floors above ground and 1 basement floor. -Land area: 59…
$1,51 млн
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Century 21 Eon
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Параметры недвижимости в Дурресе, Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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