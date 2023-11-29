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Виллы в Дуррес, Албания

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4 объекта найдено
Вилла 3 спальни с Онлайн-показ в Qerret, Албания
Вилла 3 спальни с Онлайн-показ
Qerret, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Комплекс, который строится в Qerret и Kavajes, состоит из двухуровневых вилл с бассейнами, с…
€156,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Hamallaj, Албания
Вилла 3 спальни
Hamallaj, Албания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
-Turquoise Marina, the newest project, the resort between the blue sea and nature in Hamalla…
€370,000
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Вилла 3 спальни в Hamallaj, Албания
Вилла 3 спальни
Hamallaj, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 267 м²
Количество этажей 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under con…
€450,000
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Вилла 2 спальни в Hamallaj, Албания
Вилла 2 спальни
Hamallaj, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
-Turquoise Marina, the newest project, the resort between the blue sea and nature in Hamalla…
€450,000
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Параметры недвижимости в Дуррес, Албания

с видом на море
недорогая
элитная
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