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Виллы в Central Albania, Албания

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Petrele, Албания
Вилла 4 спальни
Petrele, Албания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
В одной из самых востребованных резиденций в городе Тирана, недалеко от TEG, мы предлагаем р…
€850,000
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Вилла 4 спальни в хорошем состоянии в Petrele, Албания
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии
Petrele, Албания
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€550,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Central Albania, Албания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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