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Виллы в Farke, Албания

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4 объекта найдено
Вилла в Тирана, Албания
Вилла
Тирана, Албания
Площадь 450 м²
Откройте для себя Lemons Residence, коллекцию элегантных трехэтажных вилл, расположенных в Ф…
$842,833
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NEXT REAL ESTATE
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Вилла в Тирана, Албания
Вилла
Тирана, Албания
Площадь 450 м²
Откройте для себя Lemons Residence, коллекцию элегантных трехэтажных вилл, расположенных в Ф…
$709,142
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Вилла в Тирана, Албания
Вилла
Тирана, Албания
Площадь 450 м²
Откройте для себя Lemons Residence, коллекцию элегантных трехэтажных вилл, расположенных в Ф…
$1,05 млн
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
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TekceTekce
Вилла в Lunder, Албания
Вилла
Lunder, Албания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
In one of the most sought-after residences in the city of Tirana, near TEG, we offer luxury …
$924,420
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Параметры недвижимости в Farke, Албания

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