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Виллы с бассейном в Албании

Влёра
7
Химара
14
Южная Албания
23
Северная Албания
50
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4 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ВЛОРА Вилла расположена в одном из самых вост…
$989,261
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NEXT REAL ESTATE
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Вилла 5 комнат в Dhermi, Албания
Вилла 5 комнат
Dhermi, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 393 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные виллы в резиденции "Borgo Bello", Дримадес: ваш рай на побережье Предлагаем …
$920,218
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Century 21 Eon
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Вилла 6 комнат в Ishem, Албания
Вилла 6 комнат
Ishem, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с бассейном и видом на море в Сан-Пьетро-Резорт Расположенная в престижно…
$1,31 млн
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Century 21 Eon
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Вилла 5 комнат в Ishem, Албания
Вилла 5 комнат
Ishem, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла на первой линии в комплексе Lura 3 – ваша мечта о роскошной жизни у моря!…
$911,630
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Century 21 Eon
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Параметры недвижимости в Албании

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