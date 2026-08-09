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Виллы в Северной Албании, Албания

;
Дуррес
106
Bashkia Shijak
3
Вилла Удалить
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98 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Индивидуальные виллы в Бирюзовой пристани для продажи!В одной из самых эксклюзивных прибрежн…
$599,631
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Вилла 2 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Количество этажей 3
🏡 2-история VILLA + ATTIC FOR SALE | HEKURUDHA BEACH, DURRËS 🌊📍 Расположение: Hekurudha Beac…
$323,710
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REMIX REAL ESTATE
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Будь я проклят!Комплекс Turquoise Marina расположен в районе залива Лалези, который является…
$339,022
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TekceTekce
Вилла 3 комнаты в Ishem, Албания
Вилла 3 комнаты
Ishem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/5
Villa for sale at Turquoise Marina Physical area 108m2 Veranda area 11m2 Yard area 90.34m2 T…
$319,135
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Вилла 5 комнат в Дуррес, Албания
Вилла 5 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 291 м²
Количество этажей 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under const…
$850,237
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Вилла 5 комнат в Дуррес, Албания
Вилла 5 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under cons…
$768,708
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Вилла 6 комнат в Дуррес, Албания
Вилла 6 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 518 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла в районе Lagjja 17 (Лагья 17), Durrës — отдельные входы на каждом …
$313,653
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Century 21 Eon
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Вилла 12 комнат в Дуррес (область), Албания
Вилла 12 комнат
Дуррес (область), Албания
Число комнат 12
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 910 м²
Количество этажей 3
Эксклюзив! Роскошная вилла для продажи на Iliria Modern Beach со спа, крышей и бассейном - п…
$4,59 млн
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Century 21 Oksford
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Вилла 2 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
🏡 Частный дом для продажи рядом с центром города📍 Расположенный за префектурой, на улице Gje…
$138,231
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REMIX REAL ESTATE
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Этаж 2/2
"DIAMOND HILL RESIDENCE" is located on the hill of Durrës Currilove, it offers stunning view…
$640,590
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Investment Realty Group
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Индивидуальные виллы в Turquoise Marina на продажу!Современная вилла типа T3 на продажу, час…
$484,317
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Investment Realty Group
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Вилла в Ishem, Албания
Вилла
Ishem, Албания
$1,07 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Ishem, Албания
Вилла 4 комнаты
Ishem, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 679 м²
Количество этажей 2
Продаётся индивидуальная вилла с двором в комплексе Turquoise Marina! 🌊 Уникальная возмож…
$1,47 млн
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Century 21 Oksford
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 291 м²
Количество этажей 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 291.4m2, of wh…
$935,261
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Investment Realty Group
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
OPPORTUNITY - Villas for sale at Turquoise Marina - Lalëzit Bay! The Turquoise Marina compl…
$297,001
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Вилла в Дуррес, Албания
Вилла
Дуррес, Албания
Площадь 792 м²
Количество этажей 6
Здание расположено в больнице Дуррес, имеет площадь строительства 138 м2 и площадь строитель…
$378,064
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AFS Real Estate Management
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 512 м²
Количество этажей 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 511.71m2, of w…
$1,61 млн
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 1
$511,841
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REMIX REAL ESTATE
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Вилла 6 комнат в Дуррес, Албания
Вилла 6 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Продается вилла 2-этажная в районе Spitalle (Спиталле), Durrës — полностью меблирована, 5 ко…
$290,420
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Century 21 Eon
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Вилла 6 комнат в Дуррес, Албания
Вилла 6 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/2
Villa with pool in Turquoise Marina for sale! In this complex we have individual 3-story vi…
$815,296
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Вилла 5 комнат в Ishem, Албания
Вилла 5 комнат
Ishem, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 150 м²
Количество этажей 2
Продается вилла-буйтина в районе Gjiri i Lalëzit (Гйири и Лалзит), Durrës — 3 спальни, собст…
$638,923
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Century 21 Eon
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 1/2
Villas for sale at Turquoise Marina! The Turquoise Marina complex is located in the Lalëz B…
$605,648
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Villa for sale with a yard at Lalzit Bay in Hamallaj. It is located at the Torquise Marina c…
$419,295
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Investment Realty Group
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under const…
$566,048
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Investment Realty Group
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продаётся двухэтажный дом рядом с пляжем, Дуррес 💰 Цена: 190,000 € 📍 Локация: рядом с пл…
$223,972
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Century 21 Eon
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Вилла 12 комнат в Дуррес, Албания
Вилла 12 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 12
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 662 м²
Количество этажей 2
🏡 ПРОДАЕТСЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ – ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ГОСТИНИЦЫ, ЛЕЧЕБНОГО ЦЕНТРА И…
$547,831
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REMIX REAL ESTATE
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Вилла в Ishem, Албания
Вилла
Ishem, Албания
$794,652
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Ishem, Албания
Вилла 5 комнат
Ishem, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 1
In one of Albania's most prestigious residences – San Pietro Resort, we present this unique …
$2,10 млн
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Вилла 6 комнат в Дуррес, Албания
Вилла 6 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Private 2-story house for sale near the Shenavlash supervision, Durrës! - Land area: 237 …
$192,007
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Вилла 5 комнат в Дуррес, Албания
Вилла 5 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла с видом на море в районе Shkallnur, Дуррес 💰 Цена: 220,000 € 📍 Локация: …
$258,921
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Century 21 Eon
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Параметры недвижимости в Северной Албании, Албания

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с террасой
с видом на море
с бассейном
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