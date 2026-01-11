Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Qender Vlore
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Qender Vlore, Албания

2 объекта найдено
Вилла в Babice e Madhe, Албания
Вилла
Babice e Madhe, Албания
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Discover the beauty of the Albanian city of in this beautiful 2-storey villa, perfect for th…
$149,140
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла в Kanine, Албания
Вилла
Kanine, Албания
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
✅ Цена: 180 000 евро✅ Оригинальное название: Behind the Kanine Castle, Vlore✅ Площадь застро…
$211,398
Параметры недвижимости в Qender Vlore, Албания

