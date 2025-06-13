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Виллы в Саранде, Албания

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Metoq, Албания
Вилла 6 комнат
Metoq, Албания
Число комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла организована следующим образом:- 4 1+1 квартиры с одной ванной комнатой.- …
$924,719
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