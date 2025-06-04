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Виллы в Bashkia Himare, Албания

Химара
16
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16 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Химара, Албания
Вилла 4 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Конечно, вот перевод описания виллы в Green Coast на русский и английский языки: Роскошна…
$2,71 млн
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Вилла 3 комнаты в Gjilek, Албания
Вилла 3 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Вилла в зеленом побережье 1, Паласа, предлагает большую смесь роскоши и природы, с невероятн…
$1,47 млн
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Вилла 4 комнаты в Химара, Албания
Вилла 4 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Расположенный, который greencoastisdesignedatorallyconcoastofpalasa, Greencoastisdesignatora…
$1,28 млн
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Вилла 4 комнаты в Palase, Албания
Вилла 4 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Расположенный, который greencoastisdesignatorallonaturallyconcoastofpalasa, предложенный «ме…
$1,03 млн
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Вилла 5 комнат в Химара, Албания
Вилла 5 комнат
Химара, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,07 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Dhermi, Албания
Вилла 5 комнат
Dhermi, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 393 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные виллы в резиденции "Borgo Bello", Дримадес: ваш рай на побережье Предлагаем …
$920,218
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Вилла 4 комнаты в Химара, Албания
Вилла 4 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
✅ Цена: 1 200 000 евро ✅ Местоположение: зеленое побережье, Паласа ✅ Годовая область: 180m…
$1,25 млн
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Вилла 2 комнаты в Gjilek, Албания
Вилла 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ЗЕЛЕНОМ БЕРЕГУ, ДВОРЕЦ Вилла на Зеленом побережье, Палас, сочетает в с…
$811,194
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Вилла 3 комнаты в Химара, Албания
Вилла 3 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Вилла в зеленом побережье, Паласа, предлагает отличную смесь роскоши и природы, с невероятны…
$1,02 млн
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Вилла 3 комнаты в Химара, Албания
Вилла 3 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
TheBigTWILLAINGREENCOAST, Palasa, предлагает awonderfulcombinationofluxuryandnature.locatedi…
$1,66 млн
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Вилла 8 комнат в Химара, Албания
Вилла 8 комнат
Химара, Албания
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 565 м²
Этаж 3/3
🏡 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В ГОРОДЕ — ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕГ 2, ДВОРЕЦ, СКИПЕРИ. 💶 Стоимость: 1 824 922€📍 Прод…
$2,08 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Palase, Албания
Вилла 4 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Роскошная двухэтажная вилла с бассейном в Дхерми: ваш идеальный дом у моря Предлагаем на …
$811,957
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Century 21 Eon
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Вилла 6 комнат в Gjilek, Албания
Вилла 6 комнат
Gjilek, Албания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В GREEN COAST 2 VILLAGE Расположенный на белом побережье Паласы, Gre…
$1,28 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Вилла 7 комнат в Palase, Албания
Вилла 7 комнат
Palase, Албания
Число комнат 7
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 317 м²
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ЗЕЛЕНОМ БЕРЕГУ, ДВОРЕЦ Вилла на Зеленом побережье, Палас, сочетает в себ…
$1,02 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Вилла 3 комнаты в Gjilek, Албания
Вилла 3 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Вилла в зеленом побережье, Паласа, предлагает отличную смесь роскоши и природы, с невероятны…
$1,47 млн
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Вилла в Dhermi, Албания
Вилла
Dhermi, Албания
Площадь 259 м²
Роскошная вилла с бассейном в Дримадес, Дхерми: ваш идеальный дом у моря Откройте для себ…
$757,827
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Параметры недвижимости в Bashkia Himare, Албания

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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