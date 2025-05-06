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Виллы в Тиране, Албания

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3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Petrele, Албания
Вилла 5 комнат
Petrele, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$620,657
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Lunder, Албания
Вилла
Lunder, Албания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
In one of the most sought-after residences in the city of Tirana, near TEG, we offer luxury …
$924,420
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Вилла 6 комнат в Petrele, Албания
Вилла 6 комнат
Petrele, Албания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 490 м²
«Rollinghills» 2residencewilofferspacessandstunningViewSofThesurroundingarea, SherpOorientat…
$1,52 млн
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
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Параметры недвижимости в Тиране, Албания

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