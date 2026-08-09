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Виллы в Южной Албании, Албания

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Саранда
4
Orikum
4
Влёра
27
Химара
30
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56 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Kanine, Албания
Вилла 7 комнат
Kanine, Албания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Вилла с собственным садом продается в Канине, Влёра, Албанская Ривьера. Расположенная на хол…
$345,941
НДС
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Albania Property Group
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Вилла 5 комнат в Cuke, Албания
Вилла 5 комнат
Cuke, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Вилла на продажу в небольшой туристической деревне в Саранда, АлбанияВилла находится в перво…
$1,02 млн
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Вилла в Kanine, Албания
Вилла
Kanine, Албания
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
✅ Цена: 180 000 евро✅ Оригинальное название: Behind the Kanine Castle, Vlore✅ Площадь застро…
$211,398
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Вилла расположена в одном из самых востребованных районов албанского побережья. Расположенна…
$1,10 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$301,982
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Dhermi, Албания
Вилла 4 комнаты
Dhermi, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 319 м²
В самом сердце деревни Фоли, Джала, один из самых престижных и требовательных курортов Албан…
$1,26 млн
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Investment Realty Group
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Вилла в Gjashte, Албания
Вилла
Gjashte, Албания
Площадь 450 м²
$1,30 млн
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Lux Albania Home
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Вилла в Kanine, Албания
Вилла
Kanine, Албания
$325,211
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Вилла расположена в одном из самых востребованных районов албанского побережья. Расположенна…
$1,10 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Вилла в Orikum, Албания
Вилла
Orikum, Албания
Площадь 235 м²
🏘 2-STOREY BUILDING FOR SALE IN ORIKUM 🌊💰 Цена: 235 000 евро / всего📐 Детали собственности:•…
$273,123
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DES Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Radhime, Албания
Вилла 4 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Роскошная строящаяся вилла на продажу в Радхиме, Влёра. Частный бассейн, частная веранда, в …
$694,001
НДС
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Albania Property Group
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Познакомьтесь с лучшими из Влоре, живущих в этой красивой новой вилле, идеально расположенно…
$265,976
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
$1,394
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Площадь 364 м²
Количество этажей 3
🏡 3-STORY RESIDENTIAL BUILDING WITH UNITS FOR SALE IN THE AIRPORT FIELD, VLORA 💶 PRICE: €…
$520,713
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DES Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Влёра, Албания
Вилла 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Вилла расположена в одном из самых востребованных районов албанского побережья. Расположенна…
$636,662
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NEXT REAL ESTATE
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Вилла 4 комнаты в Palase, Албания
Вилла 4 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Этаж 2/2
The villa is located in one of the best residences on the entire Albanian coast. The favorab…
$1,11 млн
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Вилла 4 комнаты в Palase, Албания
Вилла 4 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Количество этажей 4
Dhërmi, one of the most sought-after and luxurious destinations on the Albanian coast Near t…
$1,46 млн
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Испытайте воплощение роскошной жизни во Влоре, Албания, в этой потрясающей трехэтажной вилле…
$2,904
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 2 комнаты в Palase, Албания
Вилла 2 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 2/2
We are selling a 2-story villa with a swimming pool in Dhermi. The construction area is 139.…
$1,05 млн
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Вилла 6 комнат в Влёра, Албания
Вилла 6 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 268 м²
Количество этажей 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA FOR SALE IN FUSHA E DRUVE, VLORA. 💶 Price: 250,000 EURO/TOTAL 📍 Loca…
$293,040
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DES Real Estate
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Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Вилла расположена в одном из самых востребованных районов албанского побережья. Расположенна…
$1,10 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Вилла 5 комнат в Dhermi, Албания
Вилла 5 комнат
Dhermi, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 365 м²
Количество этажей 2
Вилла-близнец с джакузи на продажу, в Зеленом Берегу! В одном из самых эксклюзивных направл…
$1,72 млн
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Century 21 Oksford
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Вилла 6 комнат в Влёра, Албания
Вилла 6 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA FOR SALE IN FUSHA E DRUVE, VLORA.💶 Стоимость: 170 000 евро/тоталь📍 Располо…
$198,007
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DES Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Radhime, Албания
Вилла 4 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Количество этажей 3
Новая роскошная вилла в Радхиме, Влёра, Албания — частный бассейн и в нескольких минутах ход…
$678,250
НДС
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Albania Property Group
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Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Вилла расположена в одном из самых востребованных районов албанского побережья. Расположенна…
$1,10 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Вилла 6 комнат в Manastir, Албания
Вилла 6 комнат
Manastir, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Количество этажей 3
Роскошный курорт на Албанской Ривьере Курорт расположен на живописном холме с видом на оз…
$1,37 млн
НДС
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Вилла 6 комнат в Dhermi, Албания
Вилла 6 комнат
Dhermi, Албания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
$1,69 млн
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Lux Albania Home
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Вилла 4 комнаты в Dhermi, Албания
Вилла 4 комнаты
Dhermi, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 2
Узнайте о роскоши и спокойствии Албанского Ренессанса с этой современной виллой Premium с ча…
$1,60 млн
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Investment Realty Group
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Вилла 4 комнаты в Химара, Албания
Вилла 4 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
"Green Coast Resort & Residences" has a strong approach with nature, respecting the ecosyste…
$1,28 млн
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Вилла 4 комнаты в Dhermi, Албания
Вилла 4 комнаты
Dhermi, Албания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Количество этажей 2
Вилла с бассейном на продажу, в Зеленом Берегу! В одном из самых эксклюзивных направлений н…
$1,72 млн
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Century 21 Oksford
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Параметры недвижимости в Южной Албании, Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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