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Виллы в Southern Albania, Албания

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3 объекта найдено
Вилла с балконом, с Онлайн-показ в Берат, Албания
Вилла с балконом, с Онлайн-показ
Берат, Албания
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вам купить виллу в Албании, город Берат . Площадь виллы 500 квадратных метров, по…
€300,000
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Влёра, Албания
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Влёра, Албания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Влёра, Албания
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Влёра, Албания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€105,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Southern Albania, Албания

с видом на море
недорогая
элитная
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