  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Тирана (область)

Продажа новостроек в Тиране (области)

Bashkia Kavaje
2
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Резиденция Palm Paradise
Резиденция Palm Paradise
Golem, Албания
от
$1,231
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 47–85 м²
5 объектов недвижимости 5
Добро пожаловать в Palm Paradise, исключительный жилой комплекс, предназначенный для современной жизни. Расположенный в спокойной обстановке, наш комплекс предлагает идеальное сочетание роскоши, комфорта и удобства. Просторное проживание: наши квартиры имеют открытую планировку с большими о…
Агентство
Optimum Property
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Optimum Property
Языки общения
English, Español
Резиденция Liburna
Резиденция Liburna
Golem, Албания
от
$1,231
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Агентство
Optimum Property
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Optimum Property
Языки общения
English, Español
На карте
Realting.com
Перейти