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  3. Untitled, user # 28474

Untitled, user # 28474

Албания,
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
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Веб-сайт
Веб-сайт
www.remix.al
Время работы
Закрыто сейчас
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ERALD FUSHTANI
ERALD FUSHTANI
1 объект
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PRO Silver
EstateAll
Албания, Влёра
Год основания компании 2016
Жилая недвижимость 151 Коммерческая недвижимость 23 Долгосрочная аренда 104 Краткосрочная аренда 1 Земельные участки 8
EstateAll Agency in numbers: EstateAll real estate agency has been successfully operating in the Albanian housing market since 2016. It is a part of Bond Investment Group Corporation.  Vitali Bondarik, the head of the corporation, a businessman and philanthropist from Belarus, moved from B…
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IREA PROPERTY LTD
Албания, Влёра
Год основания компании 2008
Жилая недвижимость 9
Агентство недвижимости Irea Property находится в городе Влёра Албанской Ривьеры. Последние 14 лет компания работает с сотнями клиентов и представляет недвижимость Албании на международном рынке. Irea Property предоставляет услуги инвесторам по покупке, продаже, аренде и управлению недв…
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CACTUS | Real Estate
Албания, Дуррес
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 358 Коммерческая недвижимость 12 Долгосрочная аренда 40 Земельные участки 5
Ключи от квартиры мечты в Албании уже ждут Вас! Компания CACTUS REAL ESTATE это: • Честные цены • Возможность расчета криптовалютой •  Полное сопровождение сделки • Возможность приобрести недвижимость офлайн / онлайн • Дизайн-проект и ремонт под ключ • Доверительное управление
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Saranda Elite's Realty Group
Албания, Саранда
Год основания компании 2006
Жилая недвижимость 8
"Elite’s group — это фирма по недвижимости с клиентурой со всего мира, основанная на 30-летнем опыте и доверии. Наша команда постоянно оснащается оборудованием, отвечающим самым высоким стандартам, поскольку мы уделяем большое внимание предоставлению первоклассного обслуживания как покупател…
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Grinchenko Real Estate
Albania, Durrës, Rruga Taulantia/1, Hyrja 4, Apartament 30, me nr pasurie 27/292+4-30, zona kadastrale 8512, volumi 55, faqe 27
Год основания компании 2022
Жилая недвижимость 25
Наше агентство недвижимости предлагает только те объекты, которые мы сами могли бы выбрать для себя или порекомендовать близким. Доверие клиентов — главный приоритет. Каждый объект мы просматриваем лично и честно рассказываем обо всех его особенностях — как преимуществах, так и возможных нед…
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