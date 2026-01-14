Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Шкодер
  4. Жилая

Жилье в Шкодере, Албания

квартиры
4
дома
4
8 объектов найдено
Квартира 1 комната в Община Шкодер, Албания
Квартира 1 комната
Община Шкодер, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 9/10
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$187,785
Квартира 3 комнаты в Община Шкодер, Албания
Квартира 3 комнаты
Община Шкодер, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 4/10
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$265,931
Дуплекс 3 комнаты в Община Шкодер, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Община Шкодер, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$199,449
Sky ApartmentsSky Apartments
Квартира 3 комнаты в Община Шкодер, Албания
Квартира 3 комнаты
Община Шкодер, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 5/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$215,194
Квартира 2 комнаты в Община Шкодер, Албания
Квартира 2 комнаты
Община Шкодер, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 1/10
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$293,924
Дуплекс 3 комнаты в Община Шкодер, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Община Шкодер, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 4/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$214,611
Moa 7aMoa 7a
Дуплекс 4 комнаты в Община Шкодер, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Община Шкодер, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 1/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$223,942
Дуплекс 2 комнаты в Община Шкодер, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Община Шкодер, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 8/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$118,386
