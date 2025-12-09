  1. Realting.com
Grinchenko Real Estate

Albania, Durrës, Rruga Taulantia/1, Hyrja 4, Apartament 30, me nr pasurie 27/292+4-30, zona kadastrale 8512, volumi 55, faqe 27
;
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2022
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Об агентстве

Наше агентство недвижимости предлагает только те объекты, которые мы сами могли бы выбрать для себя или порекомендовать близким. Доверие клиентов — главный приоритет. Каждый объект мы просматриваем лично и честно рассказываем обо всех его особенностях — как преимуществах, так и возможных недостатках.

Мы давно работаем в Албании и хорошо знаем страну, её районы, специфику, законодательство и особенности недвижимости. Не беремся за объекты с проблемами, сомнительными документами или аварийным состоянием. Принцип простой: честный подход выгоден для всех.

Мы сопровождаем клиентов на всех этапах — от выбора и покупки до помощи с ремонтом и подбором мебели. Цель — чтобы вы получили ключи именно от того жилья, которое вам подходит, и чувствовали себя комфортно в Албании.

Почему клиенты выбирают нас:

* более 70 объектов в наличии;

* свыше 100 довольных клиентов;

* около 3000 подписчиков;

* 99% положительных отзывов.

Наша работа — это не разовые сделки, а долгосрочные отношения. Главная награда — когда клиент получает подходящий дом или квартиру и остаётся доволен результатом.

Наш девиз: «Честным быть выгодно».

Услуги

Подбор квартир и апартаментов у моря

Инвестиционные объекты под аренду

Полное юридическое сопровождение

Помощь с банковским счётом и ВНЖ

Управление недвижимостью после покупки

Мы работаем только с проверенными объектами и всегда честно показываем реальную картину по рынку, доходности и рискам.

Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Евгений Че
Евгений Че
17 объектов
