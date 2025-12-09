Grinchenko Real Estate

Об агентстве

Наше агентство недвижимости предлагает только те объекты, которые мы сами могли бы выбрать для себя или порекомендовать близким. Доверие клиентов — главный приоритет. Каждый объект мы просматриваем лично и честно рассказываем обо всех его особенностях — как преимуществах, так и возможных недостатках.

Мы давно работаем в Албании и хорошо знаем страну, её районы, специфику, законодательство и особенности недвижимости. Не беремся за объекты с проблемами, сомнительными документами или аварийным состоянием. Принцип простой: честный подход выгоден для всех.

Мы сопровождаем клиентов на всех этапах — от выбора и покупки до помощи с ремонтом и подбором мебели. Цель — чтобы вы получили ключи именно от того жилья, которое вам подходит, и чувствовали себя комфортно в Албании.

Почему клиенты выбирают нас:

* более 70 объектов в наличии;

* свыше 100 довольных клиентов;

* около 3000 подписчиков;

* 99% положительных отзывов.

Наша работа — это не разовые сделки, а долгосрочные отношения. Главная награда — когда клиент получает подходящий дом или квартиру и остаётся доволен результатом.

Наш девиз: «Честным быть выгодно».