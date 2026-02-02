Об агентстве

Future Home Invest - ведущая албанская компания по недвижимости с операционными корнями с 2020 года и сильным общенациональным присутствием в 24 офисах.

Мы специализируемся на прибрежной недвижимости и высокопотенциальных инвестициях в недвижимость вдоль Адриатического побережья Албании, обслуживая международных инвесторов, партнеров и покупателей недвижимости в основном из Центральной и Восточной Европы.

Наш опыт был построен в период трансформации на рынке недвижимости Албании, где быстрое развитие и растущий спрос создали потребность в структурированном, надежном и юридически безопасном посреднике в сфере недвижимости.

Сегодня Future Home Invest признана за объединение опыта местного рынка, юридической ясности и международных стандартов обслуживания для обеспечения безопасных и прибыльных сделок с недвижимостью.

Наше присутствие на рынке

Более 15 000 подписанных контрактов

30 000 довольных клиентов и семей

200 активных и квалифицированных агентов

24 офиса в Албании

Наше сильное полевое присутствие позволяет нам своевременно выявлять ценные возможности и обеспечивать прямой доступ к наиболее динамичным прибрежным районам Албании, включая Дуррес, Голем, Керрет, залив Лалзи, Сан-Пьетро, Зеленое побережье, Паласу и прилегающие зоны.