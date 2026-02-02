Future Home Invest - ведущая албанская компания по недвижимости с операционными корнями с 2020 года и сильным общенациональным присутствием в 24 офисах.
Мы специализируемся на прибрежной недвижимости и высокопотенциальных инвестициях в недвижимость вдоль Адриатического побережья Албании, обслуживая международных инвесторов, партнеров и покупателей недвижимости в основном из Центральной и Восточной Европы.
Наш опыт был построен в период трансформации на рынке недвижимости Албании, где быстрое развитие и растущий спрос создали потребность в структурированном, надежном и юридически безопасном посреднике в сфере недвижимости.
Сегодня Future Home Invest признана за объединение опыта местного рынка, юридической ясности и международных стандартов обслуживания для обеспечения безопасных и прибыльных сделок с недвижимостью.
Наше присутствие на рынке
Более 15 000 подписанных контрактов
30 000 довольных клиентов и семей
200 активных и квалифицированных агентов
24 офиса в Албании
Наше сильное полевое присутствие позволяет нам своевременно выявлять ценные возможности и обеспечивать прямой доступ к наиболее динамичным прибрежным районам Албании, включая Дуррес, Голем, Керрет, залив Лалзи, Сан-Пьетро, Зеленое побережье, Паласу и прилегающие зоны.
Наши услуги, которые мы предлагаем международным инвесторам
Future Home Invest предоставляет комплексную поддержку покупателям и инвесторам прибрежной недвижимости в Албании.
Выбор прибрежной инвестиционной недвижимости
Квартиры Beachfront и Near-Beach
Резиденции и виллы в курортном стиле
Новые разработки и внерыночные возможности
Ранний доступ к новым прибрежным инвестиционным зонам
Юридическая проверка и Due Diligence
Полная юридическая проверка имущественной документации
Безопасное управление транзакциями
Сотрудничество с нотариусами и юридическими учреждениями
Инвестиционно-ориентированный консалтинг
Рекомендации по доходности недвижимости, ориентированной на аренду
Руководящие указания по областям повышения стоимости капитала
Поддержка портфеля для повторных инвесторов
Сделка и владение Помощь
Поддержка от выбора недвижимости до подписания контракта
Помощь иностранным покупателям на протяжении всего процесса покупки
Долгосрочное сотрудничество после приобретения
Партнерство с иностранными агентствами и инвесторами
Местное представительство для международных агентств
Сотрудничество с частными инвесторами и фондами недвижимости
Доступ на рынок для разработчиков и партнеров