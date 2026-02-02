  1. Realting.com
L.12, Rr Adria, Durres, ALbania
Оставить заявку
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2020
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English, Italiano, Türkçe
Веб-сайт
futurehome.al/office/future%20home%20invest.html
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

Future Home Invest - ведущая албанская компания по недвижимости с операционными корнями с 2020 года и сильным общенациональным присутствием в 24 офисах.

Мы специализируемся на прибрежной недвижимости и высокопотенциальных инвестициях в недвижимость вдоль Адриатического побережья Албании, обслуживая международных инвесторов, партнеров и покупателей недвижимости в основном из Центральной и Восточной Европы.

Наш опыт был построен в период трансформации на рынке недвижимости Албании, где быстрое развитие и растущий спрос создали потребность в структурированном, надежном и юридически безопасном посреднике в сфере недвижимости.

Сегодня Future Home Invest признана за объединение опыта местного рынка, юридической ясности и международных стандартов обслуживания для обеспечения безопасных и прибыльных сделок с недвижимостью.

Наше присутствие на рынке

  • Более 15 000 подписанных контрактов

  • 30 000 довольных клиентов и семей

  • 200 активных и квалифицированных агентов

  • 24 офиса в Албании

Наше сильное полевое присутствие позволяет нам своевременно выявлять ценные возможности и обеспечивать прямой доступ к наиболее динамичным прибрежным районам Албании, включая Дуррес, Голем, Керрет, залив Лалзи, Сан-Пьетро, Зеленое побережье, Паласу и прилегающие зоны.

Услуги

Наши услуги, которые мы предлагаем международным инвесторам

Future Home Invest предоставляет комплексную поддержку покупателям и инвесторам прибрежной недвижимости в Албании.

Выбор прибрежной инвестиционной недвижимости

  • Квартиры Beachfront и Near-Beach

  • Резиденции и виллы в курортном стиле

  • Новые разработки и внерыночные возможности

  • Ранний доступ к новым прибрежным инвестиционным зонам

Юридическая проверка и Due Diligence

  • Полная юридическая проверка имущественной документации

  • Безопасное управление транзакциями

  • Сотрудничество с нотариусами и юридическими учреждениями

Инвестиционно-ориентированный консалтинг

  • Рекомендации по доходности недвижимости, ориентированной на аренду

  • Руководящие указания по областям повышения стоимости капитала

  • Поддержка портфеля для повторных инвесторов

Сделка и владение Помощь

  • Поддержка от выбора недвижимости до подписания контракта

  • Помощь иностранным покупателям на протяжении всего процесса покупки

  • Долгосрочное сотрудничество после приобретения

Партнерство с иностранными агентствами и инвесторами

  • Местное представительство для международных агентств

  • Сотрудничество с частными инвесторами и фондами недвижимости

  • Доступ на рынок для разработчиков и партнеров

