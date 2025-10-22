Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Zygi
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Zygi, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
8 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Zygi, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Zygi, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Ten uroczy apartament linii frontowej znajduje się w Zygi, Larnaca. Doskonała lokalizacja po…
$186,064
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 6 pokojów w Zygi, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Zygi, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 784 m²
$4,90M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zygi, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Zygi, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 303 m²
$1,28M
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Mieszkanie 4 pokoi w Zygi, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Zygi, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 405 m²
$1,77M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Zygi, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Zygi, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 294 m²
$1,22M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 6 pokojów w Zygi, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Zygi, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 583 m²
$2,27M
Zostaw prośbę
Century 21Century 21
Mieszkanie 5 pokojów w Zygi, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Zygi, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 578 m²
$2,31M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zygi, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Zygi, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Apartament w dzielnicy Zygi, dokładnie naprzeciwko plaży na sprzedaż! Apartament znajduje si…
$201,617
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Zygi, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się