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Villas en venta en Nilufer, Turquía

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Villa 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes en un Complejo en Gümüştepe, Nilüfer El barrio de Gümüştepe, ubicado e…
$758,172
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Villa 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 2
Elegantes villas dúplex en venta con piscina en Nilüfer, Bursa Estas villas están situadas e…
$1,05M
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Villa 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Piso 1/2
Villas dúplex independientes equipadas con sistema Smart Home en Nilüfer Demirci Las villas …
$501,750
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Villa 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 309 m²
Piso 1/3
Villa independiente con vistas a la naturaleza en Nilüfer Bursa Gümüştepe, donde se ubican l…
$579,031
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Villa 7 habitaciones en Gullu Sokak, Turquía
Villa 7 habitaciones
Gullu Sokak, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 465 m²
Piso 2/2
$97,43M
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