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Villas en venta en Región del Mar Negro, Turquía

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Iyidere
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Rize
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21 propiedad total found
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 4
Área 290 m²
Villav
$925,818
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Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 6
In Göcek, luxury is not ostentatious.Location is valued here. Air. View. This villa is locat…
$796,341
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Villa 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Villa 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Número de plantas 2
Casas de Diseño Especial con Sistemas de Gas Natural en Yalıncak Trabzon Las casas unifamili…
$733,372
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 4
Área 160 m²
Faralya — it's not about the resort.It's about the heights. About silence. About space. The …
$515,616
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Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 200 m²
Presentada a la venta es una villa en construcción, situada a 30 minutos del centro de Fethi…
$332,286
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Villa 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Villa 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes en Trabzon Ortahisar, Rodeadas de Naturaleza y a Poca Distancia de la …
$950,839
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Villa 6 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 275 m²
Villas elegantes y espaciosas en un complejo en Ortahisar Trabzon Las villas están situadas …
$345,865
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Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 200 m²
Modern 4+1 villa with pool in Yanıklar, Fethiye - suitable for Turkish citizenship A new two…
$532,650
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Villa 5 habitaciones en Arsin, Turquía
Villa 5 habitaciones
Arsin, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Villas de 4 Dormitorios con Amplias Áreas Verdes en Trabzon Arsin La región de Cudibey en Ar…
$451,128
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Villa 7 habitaciones en Atakum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Atakum, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 346 m²
Número de plantas 3
$27,90M
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Villa 4 habitaciones en Konakli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/5
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que obtiene: Villas en la zona de Pa…
$1,72M
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Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 220 m²
Nueva villa premium en una de las zonas más pintorescas de Fethiye es la combinación perfect…
$503,471
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Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 210 m²
A wonderful villa with stunning mountain views, located in Fethiye, is available for sale. T…
$641,656
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Villa 4 habitaciones en Konakli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 1/3
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas de clase Premium …
$756,395
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Villa 4 habitaciones en Konakli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 1
Lo que tienes: amplia villa 3+1 con una superficie de 180 m2, casa totalmente amueblada, pis…
$490,275
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Villa 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Villa 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 343 m²
Número de plantas 3
Casas elegantes en un amplio complejo en Trabzon Ortahisar Las casas elegantes se encuentra…
$705,610
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Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Surrounded by pine trees and palm trees, on a hill with panoramic views of the sea and mount…
$1,02M
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Villa 5 habitaciones en Obakoy, Turquía
Villa 5 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/2
Para la ciudadanía Para la inversión Lo que tienes: Villas de lujo en las montañas del dis…
$649,217
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Villa 5 habitaciones en Obakoy, Turquía
Villa 5 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 384 m²
Piso 1
Para la ciudadanía Lo que tienes: Usted se convierte en el propietario de una exclusiva vil…
$971,915
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Villa 5 habitaciones en Konakli, Turquía
Villa 5 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 284 m²
Piso 1/3
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas de clase Premium …
$816,928
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Villa 3 habitaciones en Konakli, Turquía
Villa 3 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Piso 1/9
Lo que tienes: Villa de lujo en la zona de Konakla. En construcción: La construcción del co…
$322,701
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Parámetros de las propiedades en Región del Mar Negro, Turquía

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