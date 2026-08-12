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Villas en venta en Región del Mediterráneo, Turquía

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751 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villa 3+1 en venta en Alanya, KargydzhakOfrecemos para la venta una amplia villa de dos nive…
$369,480
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Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo 5+1 con vistas panorámicas al mar en Kargicak, AlanyaOfrecemos a la venta una …
$529,885
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Villa en Ishakli, Turquía
Villa
Ishakli, Turquía
$195,382
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villa 4+1 con piscina privada en venta en Kargicak, AlanyaOfrecemos a la venta una amplia vi…
$496,488
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villa con piscina propia en un complejo protegido con vistas al marDistrito Kargyjak - Jasmi…
$346,725
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo 3+1 en Kargicak, Alanya Silencio Piscina privada, Vista panorámica del marOfre…
$334,058
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Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 625 m²
Villa independiente de lujo con domótica, piscina y jardín en venta en Alanya Kargıcak Kargı…
$1,91M
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Piso 2
$809,757
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Villa 8 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 8 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Piso 4/4
$25,58M
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Villa 3 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 1
Villas Amuebladas con Vistas al Mar para Inversión en la Península de Çukurbağ, Kaş La penín…
$655,589
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Villa 1 habitación en Erdemli, Turquía
Villa 1 habitación
Erdemli, Turquía
Habitaciones 1
Área 150 m²
$219,066
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Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lista de preciosVilla, 3+1Floor: 1, , 155m2, 285.000 €Ubicado en el entorno tranquilo y pint…
$327,945
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Villa amueblada de cuatro dormitorios con piscina y vistas al mar, situada en la zona de Kar…
$496,883
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Villa 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lista de preciosVilla, 2+1Floor: 1, , 150m2, 318.000 €Descubre el epítome de la vida de lujo…
$365,918
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Villa 5 habitaciones en Kepez, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 348 m²
Villas con vistas al mar, piscinas privadas y jardines en un complejo en Kepez Las villas se…
$2,32M
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Casas con vista al mar y sistemas de domótica en Alanya Antalya Las elegantes casas unifamil…
$5,00M
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Villa en Kargicak, Turquía
Villa
Kargicak, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 364 m²
$1,48M
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Villa 5 habitaciones en Oba, Turquía
Villa 5 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 2
4 villas independientes con piscina privadaAdecuado para obtener la ciudadanía turcaOfrecemo…
$628,564
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Alanya-home
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Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Lista de preciosVilla, 3+1Floor: 1, , 220m2, 245.000 €Sumérgete en el pináculo de lujo vivie…
$281,918
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Villa en Muratpasa, Turquía
Villa
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 5
Área 225 m²
Número de plantas 3
$699,000
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Villa en Alanya, Turquía
Villa
Alanya, Turquía
$1,60M
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Villa en Región del Mediterráneo, Turquía
Villa
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 7
Área 326 m²
Villas de primera calidad modernas en una de las zonas más populares de Antalya - una combin…
$1,45M
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Villa en Muratpasa, Turquía
Villa
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 434 m²
Seabreeze Villas
$2,20M
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Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 329 m²
Número de plantas 3
Villas de 5 Dormitorios con Piscinas Privadas y Ascensores en Güzelbağ Antalya Estas villas …
$1,44M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 336 m²
Piso 1/6
What you get: Premium villas in the project with panoramic views of the Mediterranean Sea. A…
$3,46M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 221 m²
Villas Independientes a solo 300 m del Mar en Alanya Konaklı Konaklı, un distrito de Alanya,…
$764,959
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Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lista de preciosVilla, 4+2Floor: 1, , 170m2, 285.000 €Ubicado en el pintoresco barrio de Kar…
$327,945
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Villa en Muratpasa, Turquía
Villa
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 4
Área 400 m²
Villas Sun
$2,84M
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Villa 7 habitaciones en Kestel, Turquía
Villa 7 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 4
Lista de preciosVilla, 5+2Floor: 1, , 280m2, 525.000 €Bienvenido a una extraordinaria oportu…
$604,109
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lista de preciosVilla, 3+1Floor: 1, , 200m2, 290.000 € Entra en un mundo de elegancia y tran…
$333,698
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Parámetros de las propiedades en Región del Mediterráneo, Turquía

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