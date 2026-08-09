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Villas en venta en Dosemealti, Turquía

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46 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Biyikli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Biyikli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Número de plantas 1
Vivienda Independiente Amueblada con Piscina en Döşemealtı, Antalya El barrio de Kovanlık, u…
$287,639
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 489 m²
Villas con vistas al bosque en un complejo en Düzlerçamı Döşemealtı. Las villas con habitaci…
$913,324
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
The construction of the villa located in the Doshmealti district of Antalya was completed in…
$239,204
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TekceTekce
Villa 6 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente con Jardín de Invierno y Piscina Privada en Döşemealtı, Antalya Döşemeal…
$2,31M
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 254 m²
Número de plantas 3
$20,35M
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 395 m²
Número de plantas 2
$45,34M
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Número de plantas 2
$24,19M
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Villa 6 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Número de plantas 2
Villa independiente con jardín privado en un complejo en Döşemealtı, Antalya La villa está s…
$517,808
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 293 m²
Número de plantas 2
Villa de 4 Dormitorios con Piscina Privada y Jardín en Döşemealtı, Antalya El barrio de Altı…
$542,214
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Villa 6 habitaciones en Ayanlar, Turquía
Villa 6 habitaciones
Ayanlar, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Lista de preciosVilla, 5+1Floor: 1, , 250m2, 956.989 €Bienvenido a una experiencia de vida i…
$1,10M
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Número de plantas 2
Amplias villas con piscina privada en Antalya Dosemealti Las amplias villas están situadas e…
$1,00M
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente de 4 Dormitorios con Vistas a la Montaña con Jardín y Piscina Döşemealtı…
$752,626
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Villa 6 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 2
Villas de 5 dormitorios con piscinas privadas en Altınkale, Döşemealtı, Antalya El barrio de…
$733,803
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Piso 2/2
$14,53M
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 246 m²
Número de plantas 2
Villas independientes frente al bosque en Antalya Düzlerçamı Las villas de lujo están situa…
$702,913
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Villa 6 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
Número de plantas 2
$47,44M
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 275 m²
Número de plantas 2
Amplia villa independiente de 4 dormitorios con piscina privada en Döşemealtı Antalya La vil…
$423,005
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Villa 7 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 7 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Número de plantas 2
$49,99M
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Villa 7 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 7 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Piso 2/2
Características del área:Nuestra villa en Döşemealtı Yeşilbayır, Antalya, se encuentra en un…
$554,396
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Villa 7 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 7 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Número de plantas 2
Casa unifamiliar de seis dormitorios con piscina privada y sauna en Antalya Döşemealtı La ca…
$611,580
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
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Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
The construction of the villa located in Doshmealti, Antalya, was completed in 2025. It is 2…
$406,286
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Villa 6 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 430 m²
Número de plantas 2
$42,67M
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 188 m²
Número de plantas 3
Villas de lujo con sauna y jardín de invierno en Altinkale en Döşemealtı Las villas con una …
$437,008
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
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Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 2
Casa de lujo cerca del bosque en Döşemealtı Antalya La casa de lujo está situada en el barri…
$611,392
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Villa 6 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 2
$21,62M
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 2
Presentamos un nuevo proyecto de inversión ciudadana en Döşemealti.Döşemealti es un distrito…
$372,000
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Villa 6 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente con Piscina Privada y Terraza Jardín en Antalya Döşemealtı La villa inde…
$853,207
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Villa 6 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 248 m²
Número de plantas 2
Casas en un complejo con piscina privada en Antalya Dosemealti Duzlercami Las casas unifamil…
$821,992
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Número de plantas 2
$18,02M
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente Amueblada de 4 Dormitorios en la Frontera del Bosque en Döşemealtı Nebil…
$737,596
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