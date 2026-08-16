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Villas en venta en Konyaalti, Turquía

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11 propiedades total found
Villa 8 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Villa 8 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 475 m²
Número de plantas 3
$34,76M
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Villa 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Villa 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
Casa en Venta con Jardín Espacioso en Çağlarca Konyaaltı El barrio de Çağlarca, parte del di…
$314,633
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Villa en Konyaalti, Turquía
Villa
Konyaalti, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 245 m²
Planeta 17 Villas
$800,000
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Konyaalti, Turquía
Villa
Konyaalti, Turquía
Dormitorios 6
Área 350 m²
Presentada para la venta de villas hechas a mano, terminada a finales de 2023. Situado en la…
$792,903
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Villa 8 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Villa 8 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Número de plantas 4
$48,25M
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Villa 6 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 3/3
$31,97M
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TekceTekce
Villa en Konyaalti, Turquía
Villa
Konyaalti, Turquía
Dormitorios 5
Área 291 m²
Flores Villas Boutique
$680,000
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Villa en Konyaalti, Turquía
Villa
Konyaalti, Turquía
Dormitorios 5
Área 350 m²
Nature Villas
$1,48M
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Villa 6 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 445 m²
Número de plantas 4
Welcome to Cosy Life Villas! into our cozy villas for life, where you can welcome the new d…
$2,15M
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Villa 7 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Villa 7 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Una combinación única de prestigio, elegancia y comodidad, esta magnífica villa está lista p…
$2,26M
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Villa 7 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Villa 7 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Número de plantas 2
En la entrada de la Villa Geyikbayırı, uno de los destinos favoritos de Antalya, una villa p…
$2,94M
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