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Villas en venta en Serik, Turquía

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44 propiedades total found
Villa 9 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 9 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 117 m²
Número de plantas 3
$1,05M
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Villa 9 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 9 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 088 m²
Número de plantas 3
1088 m2 de terreno9 habitaciones1 baño turco1 salónEdificio de 350 m2camelliaGaraje cerradoG…
$1,40M
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Villa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 3
Villa independiente de 3 dormitorios con piscina privada en Kadriye Antalya Kadriye se encue…
$510 163
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DD CO DEDD CO DE
Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 2
Casa Independiente Amueblada de 3 Dormitorios con Piscina Privada en Belek, Antalya Esta cas…
$447 325
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Villa 6 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 6 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 3
Chalet Independiente con Piscina en Venta en Belek Antalya Belek, una de las zonas residenci…
$478 643
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Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Número de plantas 3
$8,08M
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Villa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Número de plantas 2
Villa independiente con piscina cerca de la playa y campos de golf en Belek La villa está si…
$370 285
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Villa 6 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 6 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 1/3
Villa Independiente en Venta en Belek, Antalya con Gran Jardín y Terraza, Cerca de la Playa …
$558 027
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Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 209 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente de 4 Dormitorios con Piscina Privada y Jardín en Belek, Turquía La villa…
$519 414
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Villa 10 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 10 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 7
Área 380 m²
Número de plantas 3
Amplia Villa de 9 Dormitorios con Jardín Privado Cerca de Campos de Golf en Kadriye Serik An…
$1,55M
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Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 277 m²
Número de plantas 3
Villas Independientes en el Proyecto Papatya de Neovilla, la Zona más Prestigiosa de Kadriye…
$576 888
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Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Piso 1/3
Villas independientes de élite cerca de la playa y de campos de golf en Antalya, Kadriye Las…
$520 670
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Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente con Piscina Cerca de la Playa y de las Instalaciones Sociales en Belek, …
$546 683
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Villa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Número de plantas 2
Villas de 3 dormitorios cerca de la tierra de las leyendas en Antalya Kadriye Las villas est…
$676 244
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Villa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
$7,27M
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Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 3
Villas independientes cerca de servicios sociales en Belek Antalya Belek es un famoso destin…
$728 170
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Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 204 m²
Número de plantas 3
Villa totalmente amueblada que ofrece un estilo de vida privado en Kadriye, Antalya Kadriye,…
$412 100
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Villa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 3
Villa Amueblada en un Complejo con Piscina Cerca de la Playa en Belek Belek, en el distrito …
$304 897
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Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes con Jardines y Piscinas Privados en Kadriye, Serik, Antalya Estas vill…
$905 594
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Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 2
Casa Unifamiliar con Diseño Especial y Mano de Obra de Calidad en Belek Antalya La casa está…
$1,63M
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Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente con Piscina Cerca de la Playa y Campos de Golf en Antalya Belek Belek e…
$728 471
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Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 3
Lista de preciosVilla, 4+1Floor: 1, , 216m2, 752.000 €Ubicado en el pintoresco enclave de Be…
$865 315
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Villa 6 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 6 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente con Piscina y Pauna que Ofrece una Vida Moderna en Belek, Antalya Antaly…
$449 457
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Villa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 2
Villa en un prestigioso complejo cerca de campos de golf en Belek Kadriye La villa en venta …
$526 232
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Villa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 3
The villa located in Antalya/Serik/Bogazkent has been completely renovated by the current ow…
$225 239
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Villa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Número de plantas 2
Amplias Casas con Jardines Privados Adecuadas para Familias en Belek Belek es una región de …
$517 747
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Villa 8 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 8 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 440 m²
Número de plantas 3
Villa Amueblada en Venta Cerca del Mar en Serik, Antalya La villa está situada en el barrio …
$558 002
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Villa 6 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 6 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Casa de 5 Dormitorios con Piscina Privada y Jardín Amplio en Belek Belek, una de las áreas m…
$638 579
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Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Número de plantas 3
$11,04M
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Villa en Serik, Turquía
Villa
Serik, Turquía
Dormitorios 5
Área 250 m²
Esta magnífica villa de dos plantas con una superficie de 250 metros cuadrados está situada …
$411 317
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