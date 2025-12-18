Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Pendik
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Pendik, Turquía

Villa Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Villa en Sapanca Sokak, Turquía
Villa
Sapanca Sokak, Turquía
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 601 m²
Nature Palace
$2,67M
Dejar una solicitud
Villa en Sapanca Sokak, Turquía
Villa
Sapanca Sokak, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 157 m²
Cielo Sapanca
$159,000
Dejar una solicitud
Villa en Pendik, Turquía
Villa
Pendik, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 192 m²
Peak especial
$401,224
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Villa en Pendik, Turquía
Villa
Pendik, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Peak especial
$500,059
Dejar una solicitud
Villa en Sapanca Sokak, Turquía
Villa
Sapanca Sokak, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 295 m²
Green Valley
$708,224
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir