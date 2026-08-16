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Villas en venta en Central Anatolia Region, Turquía

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Ankara
15
Eskisehir
7
Cankaya
4
Golbasi
10
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31 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Karagozler Mahallesi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Karagozler Mahallesi, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 2
$25,58M
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Villa 9 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 9 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 615 m²
Número de plantas 3
Villas con Vistas al Lago y Jardines Independientes en Ankara Gölbaşı Las villas se encuent…
$1,84M
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Villa 8 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 8 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 525 m²
Número de plantas 3
Villas con Vistas al Lago y Jardines Independientes en Ankara Gölbaşı Las villas se encuent…
$1,47M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 8 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 8 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 515 m²
Villas a Estrenar de 7 Dormitorios en un Exclusivo Proyecto en Gölbaşı, Ankara Ankara, la ca…
$1,47M
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Villa 5 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 368 m²
Número de plantas 2
Villas de Lujo en un Complejo con Piscina en Ankara Gölbaşı Las villas se encuentran en Gölb…
$482,360
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Villa 7 habitaciones en Cankaya, Turquía
Villa 7 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 465 m²
Villas con sistema domótico en un complejo residencial en Çayyolu, Ankara Ankara, la capital…
$1,91M
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TekceTekce
Villa 7 habitaciones en Cankaya, Turquía
Villa 7 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 540 m²
Número de plantas 4
Casas de Lujo en una Zona Prestigiosa de Çankaya, Ankara Como capital de Turquía, Ankara se …
$628,109
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Villa 5 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Piso 2/2
$6,69M
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Villa 6 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Villa 6 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 1/2
Lo que tienes: Amplia * villa de tres plantas 5+1* con piscina, aparcamiento abierto y jardí…
$813,069
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Villa 8 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 8 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 680 m²
Número de plantas 3
Villas exclusivas con una ubicación prestigiosa en un complejo seguro en Incek, Ankara Gölba…
$1,89M
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Villa 7 habitaciones en Cankaya, Turquía
Villa 7 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Número de plantas 3
Elegante Villa con Amplio Jardín en Ankara Çayyolu Çankaya es uno de los distritos más grand…
$576,056
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Villa 4 habitaciones en Karagozler Mahallesi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Karagozler Mahallesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
$10,46M
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Villa 6 habitaciones en Keskin Mahallesi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Keskin Mahallesi, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 1/3
$14,53M
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Villa 7 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Villa 7 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Piso 3/3
$8,08M
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Villa 6 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Villa 6 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 379 m²
Piso 1/2
Lo que tienes: Presentamos a su atención un nuevo proyecto de villas, diseñado con el máximo…
$514,594
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Villa 8 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 8 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 530 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes Nuevas en un Complejo Cerca del Colegio TED en Gölbaşı, Ankara Como ca…
$1,26M
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Villa 3 habitaciones en Sincan, Turquía
Villa 3 habitaciones
Sincan, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Número de plantas 1
Villas Independientes de Lujo en un Complejo Seguro en Ankara Sincan Las villas de lujo se u…
$115,095
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Villa 4 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 147 m²
$5,09M
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Villa 8 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 8 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Número de plantas 3
Villas de lujo con vistas al lago en un prestigioso complejo en Ankara Gölbaşı Las villas in…
$1,60M
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Villa en Kadriye, Turquía
Villa
Kadriye, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Descubre villas de concepto hotelero de alta calidad en el corazón de Kadriye, Antalya, una …
$877,626
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Villa 7 habitaciones en Cankaya, Turquía
Villa 7 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 530 m²
Número de plantas 3
Villas de Lujo en una Ubicación Privilegiada en Alacaatlı, Çankaya, Ankara La capital, Ankar…
$628,109
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Villa 7 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Villa 7 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Piso 2/3
$8,72M
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Villa 7 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 7 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 430 m²
Número de plantas 3
Villas con Vistas al Lago y Jardines Independientes en Ankara Gölbaşı Las villas se encuent…
$1,15M
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Villa 8 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 8 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Número de plantas 3
Villas de Lujo con Diseño Arquitectónico Moderno en İncek, Ankara İncek es un barrio del dis…
$1,57M
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Villa 9 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 9 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 505 m²
Número de plantas 3
Villas chic con arquitectura moderna en İncek Ankara İncek es un barrio tranquilo situado en…
$1,09M
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Villa 6 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Villa 6 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 346 m²
Piso 1/3
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas 5+1 con vistas panorámicas en las mon…
$1,08M
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Villa 6 habitaciones en Demirtas Koyu, Turquía
Villa 6 habitaciones
Demirtas Koyu, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 430 m²
Piso 1/4
Para la ciudadanía Para la inversión Lo que tienes: Un complejo de 5 villas 5+1 y 6+1 en u…
$968,102
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Villa 4 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Villa 4 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Piso 1/8
Lo que tienes: El proyecto villa es una combinación de diseño moderno, ambiente aislado y vi…
$490,867
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Villa 4 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Villa 4 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 3
La villa ha sido recientemente restaurada, se encuentra a 500 metros de la tierra de leyenda…
$222,663
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Villa 5 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Villa 5 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 272 m²
Piso 1/4
Para la ciudadanía Lo que tienes: Esta magnífica villa 4+1 con una zona privada y un diseño…
$1,26M
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