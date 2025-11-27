Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en Eskisehir, Turquía

7 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Villa 7 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Piso 3/3
$8,06M
Villa 5 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Piso 2/2
$6,67M
Villa 6 habitaciones en Keskin Mahallesi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Keskin Mahallesi, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 1/3
$14,50M
Villa 6 habitaciones en Karagozler Mahallesi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Karagozler Mahallesi, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 2
$29,59M
Villa 4 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 147 m²
$5,08M
Villa 4 habitaciones en Karagozler Mahallesi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Karagozler Mahallesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
$10,44M
Villa 5 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 2
$7,54M
