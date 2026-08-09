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Villas en venta en Aegean Region, Turquía

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330 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
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Villa 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Una nueva villa premium en una de las zonas más pintorescas de Fethiye es la combinación per…
$500,000
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INEST HOMES
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 407 m²
Villas Independientes en Bodrum con Piscinas Privadas y Jardines con Vistas al Puerto Deport…
$2,28M
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Villa en Bodrum, Turquía
Villa
Bodrum, Turquía
$1,16M
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International real estate agency Habita
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villas de Lujo con Piscinas Privadas en una Ubicación Central en Muğla Fethiye Ölüdeniz Feth…
$673,802
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Piso 1/2
Villa independiente con piscina cubierta y al aire libre en Faralya Fethiye Con su belleza …
$993,096
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Villa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Piso 1/2
Villas independientes y adosadas con vistas al mar a poca distancia de los servicios diarios…
$358,283
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Villa en Aegean Region, Turquía
Villa
Aegean Region, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Blue Cove Villas
$3,48M
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 1/2
Casas independientes cerca de la playa y servicios en Kuşadası Aydın Las elegantes casas est…
$970,397
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Villa 1 habitación en Seydikemer, Turquía
Villa 1 habitación
Seydikemer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 590 m²
Número de plantas 1
SEYDİKEMER KAYADİBİ'NDE ÖZEL HAVUZLU LÜKS YAŞAM VE YÜKSEK YATIRIM FIRSATI Muğla'nın hızla d…
Precio en demanda
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Homes Gayrimenkul
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Villa 8 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 8 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Piso 1/3
Villa independiente en la zona de la mansión cerca de la playa en İzmir Çeşme La villa está …
$4,34M
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Villa 10 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 10 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 910 m²
Número de plantas 2
Casa con vistas al mar e instalaciones de lujo en Bodrum Yalıkavak La casa en venta se encue…
$8,42M
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Villa 7 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 7 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Piso 1/3
Villa Independiente Cerca de la Playa en Çeşme, Esmirna La villa se encuentra en la zona de …
$2,32M
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Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villa frente al mar de tres dormitorios en Gumusluk Silencio Bodrum.Rodeado de bosques de pi…
$704,004
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 2
Villas de 3 Dormitorios con Piscina Privada y Jardín en una Comunidad Cerrada en Fethiye Kız…
$512,645
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
Villa de Lujo con Piscina Privada Cerca de Todas las Comodidades en Çalış Fethiye Fethiye es…
$732,344
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Villa 4 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 4 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 232 m²
Piso 1/2
Elegantes Villas Cerca del Mar en Çeşme İzmir Çeşme, situada al oeste de İzmir, es un lugar …
$1,42M
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 4
Villa independiente en el proyecto galardonado en Fethiye Ölüdeniz El chalet independiente e…
$802,338
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Villa 6 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Villa 6 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 3
Una villa donde el espacio, la calidad y la privacidad se combinanEsta espaciosa villa de 4 …
$600,248
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INEST HOMES
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Villa en Aegean Region, Turquía
Villa
Aegean Region, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Aztek Villas
$950,831
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Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa independiente de 5 dormitorios en una ubicación céntrica en Fethiye Muğla La villa est…
$1,45M
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 318 m²
Número de plantas 3
Villas Independientes de Diseño Funcional en Medio de la Naturaleza en Bodrum Las villas es…
$1,20M
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 1
Villa de una Sola Planta de 3 Dormitorios Con Piscina y Jardín en la Zona Hotelera de Fethiy…
$1,56M
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Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 255 m²
Número de plantas 3
Villas independientes con piscinas privadas y hermosas vistas en Yahşi Bodrum Las villas ind…
$2,25M
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 2
Las villas de piedra en venta se encuentran en Gümüşlük, en la costa oeste de la península d…
$1,10M
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Villa en Kurucaova, Turquía
Villa
Kurucaova, Turquía
Área 12 m²
$5,93M
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Número de plantas 2
Villas en venta en el centro de Fethiye a poca distancia de la playa de Çalış Fethiye, con s…
$985,855
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Villa 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Villa 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 488 m²
Número de plantas 3
SOLE AUTHORIZED BY YILTAŞ HOMES REAL ESTATESituado en Hisarönü, una de las zonas más valiosa…
Precio en demanda
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Homes Gayrimenkul
Idiomas hablados
English
Villa 5 habitaciones en Urla, Turquía
Villa 5 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Piso 1/1
Villas Diseñadas a Medida con Piscina y Jardín en Urla, Izmir Urla, situada en una de las zo…
$1,16M
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Villa 6 habitaciones en Urla, Turquía
Villa 6 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Piso 1/1
Villas Espaciosas con Piscinas Privadas y Jardines en Kekliktepe, Urla, İzmir Urla, uno de l…
$2,61M
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/2
Nuevas villas contemporáneas en Kuşadası con terrazas y piscinas Ubicada en Aydın, Kuşadası …
$896,870
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Parámetros de las propiedades en Aegean Region, Turquía

con Garaje
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