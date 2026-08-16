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Villas en venta en Mugla, Turquía

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265 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 7 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 245 m²
Piso 2/2
Casa Independiente con Piscina y Jardín Cerca de la Playa en Fethiye Fethiye Ovacık es una z…
$879,190
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Villa 6 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Villa 6 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 3
Una villa donde el espacio, la calidad y la privacidad se combinanEsta espaciosa villa de 4 …
$600,248
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Agencia
INEST HOMES
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Villa 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 650 m²
Piso 1/3
Villas independientes y amuebladas a poca distancia de diversos servicios Situadas en el cen…
$3,72M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Aegean Region, Turquía
Villa
Aegean Region, Turquía
Dormitorios 2
Área 90 m²
Golden Rose
$614,562
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Villa 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Acogedoras villas independientes en Bodrum situadas en un complejo seguro Las villas indepen…
$338,666
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Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Número de plantas 2
Amplias villas independientes con vistas al mar y a la naturaleza en Bodrum, Turquía Las vil…
$1,85M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 270 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo de 5 habitaciones con vista al mar y piscina infinita en Fethiye, Turquía Ubic…
$1,15M
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
🏡 Villa en Uzumlu, FethiyeA 15 minutos del mar, tranquila ubicación elevada, rodeada de bosq…
$1,000,000
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INEST HOMES
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Villa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 110 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes con Jardín y Piscina Privada en Muğla Milas Los chalets independientes…
$360,902
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Villa 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Villa de dos dormitorios con vistas panorámicas al mar en una pintoresca zona de Bodrum.La v…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Villas Independientes en un Proyecto en un Entorno Natural con Sistemas Inteligentes para el…
$827,068
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Villa en Bodrum, Turquía
Villa
Bodrum, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 453 m²
Golden Age Yalikavak
$2,90M
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Villa en Aegean Region, Turquía
Villa
Aegean Region, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Blue Cove Villas
$3,48M
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Villa en Aegean Region, Turquía
Villa
Aegean Region, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Aztek Villas
$968,225
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Piso 1
Villas con vistas panorámicas al mar y piscina privada en Gümüşlük Bodrum Gümüşlük, uno de l…
$1,77M
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Villa 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 480 m²
Villas Independientes con Vistas Únicas al Mar y Espacios de Vida Modernos Villas modernas e…
$2,96M
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Villa 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Número de plantas 3
On an area of ​​10,700 m² there are 12 unique villas, each with an area of ​​about 600 m2.Ov…
$4,00M
VAT
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Villa 4 habitaciones en Marmaris, Turquía
Villa 4 habitaciones
Marmaris, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
$20,35M
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Número de plantas 2
Villa con Gran Jardín y Piscina Privada, a Solo Minutos de la Playa y la Marina Esta villa e…
$1,38M
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Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 2
Casas unifamiliares cubiertas de piedra en Bodrum Kadıkalesi en un entorno tranquilo. Las ca…
$565,645
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Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Número de plantas 2
Casas con Estilo con Vistas a la Naturaleza en Bodrum Torba Situado en las costas occident…
$1,15M
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Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Chalets independientes con revestimiento de piedra y vistas al mar en Bodrum Las villas en v…
$1,65M
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villas de Lujo con Piscinas Privadas en una Ubicación Central en Muğla Fethiye Ölüdeniz Feth…
$670,908
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Villa en Bodrum, Turquía
Villa
Bodrum, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Golden Age Yalikavak
$1,36M
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 335 m²
Villas en un Complejo con Amplias Amenidades en Yalıkavak, Bodrum Las villas se encuentran e…
$2,85M
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Villa en Bodrum, Turquía
Villa
Bodrum, Turquía
Dormitorios 5
Área 625 m²
Project is waiting for you next to the harbor of Yalykavak in the last bay of Yalikavak, in …
$2,99M
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 254 m²
Piso 1/3
Villas amuebladas y bien equipadas en Fethiye Ölüdeniz Fethiye es muy apreciada por sus bahí…
$805,074
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Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Villas Independientes con Piscina Privada en Bodrum Muğla Las villas independientes están si…
$776,171
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Villa 6 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Villa 6 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Piso 1/3
Elegante villa con piscina privada en Fethiye Ovacık Fethiye es un famoso destino turístico…
$1,08M
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 224 m²
Villas Independientes con Vista al Mar y Piscina Privada en Bodrum Yalıkavak Estas elegantes…
$1,80M
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Parámetros de las propiedades en Mugla, Turquía

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