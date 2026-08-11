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Villas en venta en Kusadasi, Turquía

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23 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
$7,85M
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Villa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Piso 1/2
Villas independientes y adosadas con vistas al mar a poca distancia de los servicios diarios…
$358,283
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Villa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1/2
Elegantes Villas con Piscina Cerca de la Playa y Servicios en Davutlar, Kuşadası Estas elega…
$358,283
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Villa 6 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 445 m²
Piso 1/3
Villas independientes con vistas al mar cerca de la playa en Kuşadası Kadınlardenizi Las vil…
$1,83M
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Piso 1/3
Chalet independiente con piscina privada en un entorno natural en Aydın Kuşadası Kuşadası, s…
$1,75M
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Piso 1/2
Villas Nuevas Amuebladas con Piscinas en Güzelçamlı, Kuşadası Kuşadası, una de las ciudades …
$466,434
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 1/2
Espaciosas Villas Independientes con Piscinas y Terrazas Rodeadas de Naturaleza en Kuşadası …
$465,907
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 194 m²
Piso 1/2
Villas independientes adecuadas para vivir en 4 estaciones en Kuşadası Aydın Las villas en v…
$1,08M
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Villa 6 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Piso 1/2
Villas Independientes Rodeadas de Naturaleza y Cerca de la Playa en Kuşadası Kuşadası, cerca…
$640,622
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Villa 7 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 7 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
Piso 1/1
Casa Independiente de una Sola Planta Cerca de la Playa en Kuşadası Ubicada cerca de la anti…
$1,20M
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Piso 1/2
Amplias Villas Independientes con Terrazas Rodeadas de Naturaleza en Kuşadası Cerca de la an…
$589,433
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Villa 6 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 391 m²
Piso 1/3
Villas Independientes con Vistas al Mar Piscinas y Terrazas en Kuşadası Kuşadası es una impo…
$883,266
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Villa 7 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 7 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Piso 1/2
Espaciosas Villas Independientes con Piscinas y Terrazas Rodeadas de Naturaleza en Kuşadası …
$1,05M
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Villa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 1/2
Espaciosas Villas Adosadas en Armonía con la Naturaleza en Kuşadası Kuşadası, situada cerca …
$453,054
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 1/2
Casas independientes cerca de la playa y servicios en Kuşadası Aydın Las elegantes casas est…
$970,397
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/2
Nuevas villas contemporáneas en Kuşadası con terrazas y piscinas Ubicada en Aydın, Kuşadası …
$896,870
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Piso 1/2
Villas independientes con piscina privada y jardín en Kuşadası Aydın Las elegantes villas es…
$929,175
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Villa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1/2
Villas Elegantes con Piscinas y Jardines en Davutlar, Kuşadası Estas elegantes villas se enc…
$368,684
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Piso 1/2
Villas independientes y adosadas con vistas al mar a poca distancia de los servicios diarios…
$453,054
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 420 m²
Piso 1/3
Villas de obra nueva con amplios jardines cerca de los servicios diarios en Kuşadası Las vil…
$1,88M
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Villa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 3
$11,63M
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Villa 6 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Piso 1/3
Amplias villas con piscinas junto a campos de golf en Kuşadası Aydın Kuşadası es un popular …
$1,51M
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Villa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 499 m²
Número de plantas 2
Habitaciones totales: 4 Edificio de 2 pisos 2   piso En construcción: diseño Mar en   800   …
$570,389
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