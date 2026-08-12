Villas con piscina en venta en Turquía

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58 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
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Villa 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Una nueva villa premium en una de las zonas más pintorescas de Fethiye es la combinación per…
$500,000
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Piso 2
$809,757
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 336 m²
Piso 1/6
What you get: Premium villas in the project with panoramic views of the Mediterranean Sea. A…
$3,46M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 4 habitaciones en Kalkan, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 3
Algunos hogares impresionan. Y luego están los que te enamoras a primera vista.Esta lujosa v…
$1,37M
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Villa 5 habitaciones en Obakoy, Turquía
Villa 5 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/2
Para la ciudadanía Para la inversión Lo que tienes: Villas de lujo en las montañas del dis…
$649,217
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Villa 4 habitaciones en Kumluca, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kumluca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
Una villa con alma en Karayoz – un lugar celestial para vivir y relajarse.Una amplia villa d…
$525,000
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 462 m²
Piso 1/13
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas de primera clase …
$968,790
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 3
Vivir por el agua es un sueño que puede convertirse en una realidad.En el centro de Fethiye,…
$550,000
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Villa 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Número de plantas 3
On an area of ​​10,700 m² there are 12 unique villas, each with an area of ​​about 600 m2.Ov…
$4,00M
VAT
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Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 680 m²
Piso 1/3
En alquiler. Lo que usted consigue: Villa de lujo 5+2 en la zona Bektash con impresionantes…
$1,81M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Piso 1/2
Para la ciudadanía Para la inversión Lo que tienes: 3+1 villas en una zona tranquila y pre…
$691,170
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Villa 6 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Villa 6 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 3
Una villa donde el espacio, la calidad y la privacidad se combinanEsta espaciosa villa de 4 …
$600,248
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 455 m²
Piso 5/5
For citizenship For rent For investment What you get: A villa in a unique project in the …
$1,15M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 298 m²
Piso 1/7
Lo que tienes: Villa de lujo lista 3+1 en el área de Tepe. En construcción: La construcció…
$3,74M
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 248 m²
Número de plantas 3
Si sueñas con poseer tu propia casa por el Mar Mediterráneo, donde cada día comienza con imp…
$558,802
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Villa 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Villa 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 488 m²
Número de plantas 3
SOLE AUTHORIZED BY YILTAŞ HOMES REAL ESTATESituado en Hisarönü, una de las zonas más valiosa…
Precio en demanda
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Homes Gayrimenkul
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
Villas modernas con piscina privada en el prestigioso distrito de Güzelbağ, MuratpaşaElegant…
$743,164
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Villa 4 habitaciones en Konakli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 1/3
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas de clase Premium …
$756,395
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Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Beneficios del proyecto:Piscina privada Playa privada Vista al mar Piscinas comunes con tobo…
$730,519
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Villa 5 habitaciones en Faralya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Faralya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Una villa costera en Faralya, un lugar donde la naturaleza se convierte en parte de tu vidaH…
$680,000
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Villa 4 habitaciones en Konakli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/5
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que obtiene: Villas en la zona de Pa…
$1,72M
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 512 m²
Piso 1/3
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Un nuevo proyecto de dos…
$2,88M
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Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 1
Luxury 3+1 villas in a protected area of ​​the Bodrum PeninsulaIn the heart of the picturesq…
$900,000
VAT
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 2
Presentamos un nuevo proyecto de inversión ciudadana en Döşemealti.Döşemealti es un distrito…
$372,000
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Villa 4 habitaciones en Konakli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 1
Lo que tienes: amplia villa 3+1 con una superficie de 180 m2, casa totalmente amueblada, pis…
$490,275
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 2
The villa in the FABAY residential complex in Adabuku Bay is one of the best options for liv…
$775,890
VAT
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Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 626 m²
Piso 1
$1,50M
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Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 2
Villa moderna con piscina privada en Kemer – lista para ocupaciónImagínese mañanas con vista…
$411,598
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 434 m²
Piso 1/3
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas 4+1 con vistas panorámicas en las mon…
$2,20M
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
🏡 Villa en Uzumlu, FethiyeA 15 minutos del mar, tranquila ubicación elevada, rodeada de bosq…
$1,000,000
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