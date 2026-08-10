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Villas en venta en Provincia de Mersin, Turquía

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Mezitli
15
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23 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Silifke, Turquía
Villa 5 habitaciones
Silifke, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 273 m²
Número de plantas 2
Preciosas Villas con Vista a la Naturaleza en Venta en Mersin Silifke Mersin continúa atraye…
$602,332
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Villa 6 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 6 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villas de clase Premium 5+1Mezitli, MersinLa villa está situada en un territorio valladoAl m…
$571,672
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Villa 8 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 8 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo 6+2Yenishehir, MersinVista al mar, montañas, ciudadLa villa está alquilada, pu…
$800,341
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 5 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Número de plantas 2
Villas de lujo 4+1Ayash, Mersin.Vista marEl complejo consta de 9 villasFinalización de la co…
$400,171
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Villa 8 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 8 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Piso 4/4
$25,58M
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Villa 6 habitaciones en Cevlik, Turquía
Villa 6 habitaciones
Cevlik, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Piso 2
$41,56M
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Villa 7 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 7 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 360 m²
Número de plantas 3
Nuevas Villas Independientes en una Ubicación Prestigiosa en Mezitli, Mersin Con una de las …
$1,25M
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Villa 6 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 6 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Número de plantas 3
Villa 5+1 con vistas panorámicasMersin, AyashRenovación de diseño de la villaComplejo de Vil…
$445,904
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Villa 5 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villa 4+1 en la primera costaMersin, TashujuSuperficie terrestre 430 m2Villa zona de 250 m2H…
$857,508
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Villa 4 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Número de plantas 2
Nuevo complejo en Tomyuk, MersinVillas 3+1La villa tiene una piscina privada y una zona vall…
$480,205
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Villa 4 habitaciones en Findikpinari, Turquía
Villa 4 habitaciones
Findikpinari, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 135 m²
Número de plantas 1
$13,95M
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Villa 5 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 267 m²
Número de plantas 3
Villas de clase Premium 4+1Mezitli, MersinEl complejo consta de 10 villasVista panorámica de…
$665,427
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Villa 5 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Villa 5 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
Villas con Jardín de Estilo en Venta en un Proyecto Prestigioso en Yenişehir, Mersin Las vil…
$802,338
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Villa 6 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 6 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
Villas Nuevas en Venta en Mersin Davultepe Mezitli, uno de los distritos más populares de Me…
$702,913
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Villa 3 habitaciones en Erdemli, Turquía
Villa 3 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 3
Área 140 m²
"MARVISTA GLORIA"Где расположен наш уникальный проект?В 250 метрах от известных есчаных пляж…
$224,892
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Villa 4 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villa para dos propietarios / casa adosada 3+1Mersin, YenishehirSuperficie de la tierra 1500…
$234,386
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Villa 5 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 3
$17,38M
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Villa 5 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 225 m²
Número de plantas 2
Nuevo complejo en Tomyuk, MersinVillas 4+1Complejo entregado, buscado recibidoLa villa tiene…
$834,642
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Villa 1 habitación en Erdemli, Turquía
Villa 1 habitación
Erdemli, Turquía
Habitaciones 1
Área 150 m²
$219,066
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Villa 3 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Villa 3 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
Вилла с мебелью, Томюк, Мерсин. Подходит для получения ВНЖ. 1 этаж - кухня-салон, терр…
$155,055
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Villa 4 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Villa 4 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
КАРГЫДЖАК ВИЛЛА № 6 НА ОЛИВКОВОМ ХОЛМЕ. 3 КОМНАТЫ, 1 ХОЛЛ, 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ, 2 БАЛКОНА бо…
$400,405
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Villa 3 habitaciones en Silifke, Turquía
Villa 3 habitaciones
Silifke, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
The concept of villa 2+1 for sale in Susanoglu from Remax Loca Silifke-Atayurt Features …
$175,435
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Villa 3 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Villa 3 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 1
Вилла 2+1 c 3 санузлами , Эрдемли, Мерсин. Расстояние до моря: 13000 м (20 мин на машине)…
$171,096
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Mersin, Turquía

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