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Villas en venta en Marmara Region, Turquía

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Estambul
93
Fatih
93
Beylikduzu
35
Yalova
3
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263 propiedades total found
Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Jardines costeros
$926,281
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Villa 4 habitaciones en , Turquía
Villa 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
$12,50M
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Villa 7 habitaciones en Gullu Sokak, Turquía
Villa 7 habitaciones
Gullu Sokak, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 465 m²
Piso 2/2
$97,43M
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Eyupsultan, Turquía
Villa
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Vida canónica
$706,000
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Villa 11 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Villa 11 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 11
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 7
Área 876 m²
Número de plantas 2
Villas independientes con piscina privada en Estambul Büyükçekmece Las villas están ubicadas…
$4,20M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
Celinen Villas
$338,275
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 380 m²
Green Valley Villas
$1,09M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Bosphorus Deluxe
$216,000
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Villa en Eyupsultan, Turquía
Villa
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Vida canónica
$648,000
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Área 455 m²
Hillcrest Villas
$3,50M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Bosphorus Deluxe
$182,871
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 294 m²
Loire Mansion
$902,000
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 842 m²
Persephone Villas
$1,98M
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Villa en Pendik, Turquía
Villa
Pendik, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Peak especial
$500,059
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 4
Área 235 m²
Hillcrest Villas
$1,88M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 407 m²
Villas Lake Valley
$572,000
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Villa en Sapanca Sokak, Turquía
Villa
Sapanca Sokak, Turquía
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 601 m²
Nature Palace
$3,15M
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Villa en Eyupsultan, Turquía
Villa
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Vida canónica
$358,000
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Bosphorus Deluxe
$310,085
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Petunia Villas Casas
$459,827
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Villa 5 habitaciones en Sile, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sile, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
Número de plantas 2
Villas con jardín y piscina en una región tranquila de Estambul Las villas están situadas en…
$502,261
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Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
El proyecto se encuentra en una zona de 896.362 m2 con villas de diferentes tamaños de 152 a…
$647,135
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Greymark
$435,000
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
La Nature Residence
$240,515
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 532 m²
Valley Vista Villa
$2,68M
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Villa en Fevzi Cakmak Caddesi, Turquía
Villa
Fevzi Cakmak Caddesi, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 510 m²
MaiView
$1,55M
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Villa 4 habitaciones en 17, Turquía
Villa 4 habitaciones
17, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
$12,79M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Villas Lake Valley
$440,000
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 395 m²
Lovinya Villas
$897,000
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Villa 4 habitaciones en Kemer Bulvari, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer Bulvari, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 2
$9,24M
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Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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