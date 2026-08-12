Villas del lago en venta en Turquía

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Villa 11 habitaciones en Sur, Turquía
Villa 11 habitaciones
Sur, Turquía
Habitaciones 11
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Número de plantas 3
$20,85M
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Villa 1 habitación en Buyukcekmece, Turquía
Villa 1 habitación
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Área 1 100 m²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29M
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con Garaje
con Jardín
con Terraza
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con Piscina
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