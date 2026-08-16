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Villas en venta en Beylikduzu, Turquía

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35 propiedades total found
Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Sandy Villas
$435,345
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 275 m²
Villas Canopus
$750,000
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Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 576 m²
Marine West
$2,64M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 951 m²
Marine West
$2,85M
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Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 856 m²
Marine West
$2,60M
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Pearly Villas
$1,000,000
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TekceTekce
Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 271 m²
Villa Coco
$1,04M
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Magnificas Villas
$1,10M
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Villas Silver Moon
$764,796
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 310 m²
Royal Villas
$900,000
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Greymark
$1,50M
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 423 m²
Villas de perlas blancas
$990,000
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 340 m²
Royal Villas
$1,05M
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Villa 8 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Villa 8 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Número de plantas 3
Boutique Villa Project en Gürpınar, Beylikdüzü: Villas con Piscinas Privadas a 1,3 km de la …
$1,20M
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 450 m²
Azalea Villas
$1,04M
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 475 m²
Villas maravillosas
$1,25M
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 259 m²
AquaVista Estate
$1,05M
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 423 m²
White Pearl Villas
$995,000
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 469 m²
Villa Bella Houses
$1,19M
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Villas Autumn Hill
$611,837
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Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 294 m²
Marine West
$3,00M
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Greymark
$630,000
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 650 m²
Pearl Villa
$900,000
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Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 128 m²
Marine West
$4,80M
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Greymark
$435,000
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Greymark
$480,000
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Estrella Brillante
$750,000
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Villa 6 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Villa 6 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 289 m²
Número de plantas 3
Villas independientes y adosadas con piscina en Beylikdüzü Las villas están situadas en el d…
$2,05M
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 476 m²
Villa Coco
$1,30M
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Villa 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Villa 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 214 m²
Con 5 tipos diferentes de villas, un concepto especial que le permite ver el mar lo más lejo…
$1,25M
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