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Villas en venta en Antalya, Turquía

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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo 3+1 en Kargicak, Alanya Silencio Piscina privada, Vista panorámica del marOfre…
$334,058
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Villa 4 habitaciones en Biyikli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Biyikli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Número de plantas 1
Vivienda Independiente Amueblada con Piscina en Döşemealtı, Antalya El barrio de Kovanlık, u…
$287,639
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Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 625 m²
Villa independiente de lujo con domótica, piscina y jardín en venta en Alanya Kargıcak Kargı…
$1,91M
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Villa en Ishakli, Turquía
Villa
Ishakli, Turquía
$195,382
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Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo 5+1 con vistas panorámicas al mar en Kargicak, AlanyaOfrecemos a la venta una …
$529,885
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Villa 6 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 6 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 410 m²
Número de plantas 2
Villa con una superficie de 410 metros cuadrados con acabado premium con la ciudad de Alanya…
$805,388
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villa con piscina propia en un complejo protegido con vistas al marDistrito Kargyjak - Jasmi…
$346,725
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Villa 6 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 6 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Casa de 5 Dormitorios con Piscina Privada y Jardín Amplio en Belek Belek, una de las áreas m…
$641,441
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Villa en Konyaalti, Turquía
Villa
Konyaalti, Turquía
Dormitorios 5
Área 350 m²
Nature Villas
$1,48M
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Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Número de plantas 3
Villa Amueblada con Vista al Mar y Potencial de Inversión en la Península de Çukurbağ, Kaş U…
$1,11M
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Piso 2/2
$14,53M
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Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
PrecioVilla, 3+1
$362,466
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Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Villas independientes inteligentes en el entrelazado con la naturaleza en Alanya Bektaş Las …
$2,76M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Piso 1/2
Para la ciudadanía Para la inversión Lo que tienes: 3+1 villas en una zona tranquila y pre…
$691,170
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Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Adecuado para la ciudadanía turca y el permiso de residencia.Villa amueblada con cuatro dorm…
$577,364
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Villa 7 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 7 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Piso 2/2
Características del área:Nuestra villa en Döşemealtı Yeşilbayır, Antalya, se encuentra en un…
$554,396
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Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Lista de preciosVilla, 3+1Floor: 1, , 220m2, 245.000 €Sumérgete en el pináculo de lujo vivie…
$281,918
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Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 3
Lista de preciosVilla, 4+1Floor: 1, , 324m2, 650.000 €Ubicado en el sereno barrio Tepe de Al…
$747,945
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Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Piso 1/3
Villas con ricas comodidades en Kaş Kalkan Kalkan es un hermoso distrito situado en la parte…
$1,15M
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
¡El vídeo de la villa será enviado bajo petición!Casa adosada amueblada de lujo 3+1 con vist…
$300,607
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Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Villas de lujo en venta en Kemer con vistas a la montaña Al estar en uno de los destinos tur…
$762,036
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Villa en Muratpasa, Turquía
Villa
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 4
Área 208 m²
Villas de piedra blanca 2
$829,079
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Villa en Muratpasa, Turquía
Villa
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Costliness Living
$869,663
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 555 m²
Villas independientes con cómodos espacios de vida en Bektaş Alanya. Las villas están situad…
$2,03M
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Villa en Muratpasa, Turquía
Villa
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 6
Área 280 m²
Wistaria Villas
$960,000
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Villa video disponible bajo petición!Lujo amueblado 3+1 adosada con vistas al mar en el comp…
$300,607
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Villa 6 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente con Jardín de Invierno y Piscina Privada en Döşemealtı, Antalya Döşemeal…
$2,31M
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Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Villa independiente con 3 dormitorios en ubicación privilegiada en Kemer Antalya Kemer es un…
$1,04M
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Villa en Muratpasa, Turquía
Villa
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 5
Área 274 m²
Pearl Flower
$985,618
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Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 648 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo KIWI Sunset 2, la oportunidad de obtener la ciudadanía turca!Villa KIWI Sunset…
$3,15M
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