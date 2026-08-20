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Villas en venta en Basaksehir, Turquía

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16 propiedades total found
Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 635 m²
Espectrum Villas
$675 844
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 232 m²
Temporada de oro
$645 000
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Villa 6 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Villa 6 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villas en Venta en Başakşehir, Estambul con Alta Rentabilidad de Inversión Dentro de un Proy…
$1,16M
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 461 m²
Temporada de oro
$1,60M
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 214 m²
Loire Mansion
$658 000
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Majestic Crest Villas
$649 959
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 242 m²
Vanesa BecaKhior
$663 057
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 233 m²
Loire Mansion
$748 000
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Villa 7 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Villa 7 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 635 m²
Villas Independientes Llave en Mano de 5 Dormitorios en Başakşehir İstanbul. Başakşehir es e…
$1,46M
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 294 m²
Loire Mansion
$902 000
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Temporada de oro
$500 000
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Loire Mansion
$935 000
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Villa 5 habitaciones en , Turquía
Villa 5 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 57 000 m²
Número de plantas 2
¿Por qué elegir este proyecto?Para inversores:* Lujo de alto valor en el creciente mercado d…
$820 000
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Villa 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Villa 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 179 m²
El proyecto se encuentra en la zona de Basaksehir, en una superficie de 48.000 m2, es un com…
$496 000
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 179 m²
Número de plantas 3
$542 000
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Villa 9 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Villa 9 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 436 m²
Número de plantas 4
El complejo consta de 7 villas independientes. Villa de cuatro pisos con ocho habitacione…
$1,40M
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