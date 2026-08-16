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Villas en venta en Eyupsultan, Turquía

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6 propiedades total found
Villa en Eyupsultan, Turquía
Villa
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Vida canónica
$358,000
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Villa en Eyupsultan, Turquía
Villa
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 226 m²
Canonic Life
$1,37M
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Villa en Eyupsultan, Turquía
Villa
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Canonic Life
$706,000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Eyupsultan, Turquía
Villa
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Canonic Life
$925,000
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Villa en Eyupsultan, Turquía
Villa
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 435 m²
Ville Paradise
$2,78M
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Villa en Eyupsultan, Turquía
Villa
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Vida canónica
$648,000
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LDV InvestLDV Invest
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