Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. İyidere
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Iyidere, Turquía

;
Villa Borrar
Eliminar
17 propiedades total found
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 6
Área 300 m²
Este no es un proyecto típico, sino una residencia privada construida sobre un concepto indi…
$1,16M
Dejar una solicitud
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 6
Área 250 m²
Villa moderna se encuentra en la prestigiosa zona de Ovadzhik, al pie del Monte Babadagh. La…
$1,02M
Dejar una solicitud
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 310 m²
La villa moderna se encuentra en el pintoresco Ovajik, al pie de la famosa montaña Babadag. …
$1,08M
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 6
Área 270 m²
La villa moderna se encuentra en el pintoresco Ovajik, al pie de la famosa montaña Babadag. …
$1,15M
Dejar una solicitud
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 220 m²
Elegante villa se encuentra en la pintoresca zona de Ovadzhik, al pie del Monte Babadagh. Ha…
$735,788
Dejar una solicitud
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 6
Área 450 m²
Esto no es sólo una villa, sino una residencia privada de pleno derecho, creada para vivir e…
$1,77M
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 170 m²
La amplia villa se encuentra en una de las zonas más atractivas de Fethiye - Ovajik, al pie …
$807,516
Dejar una solicitud
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 180 m²
Amplia villa independiente se encuentra en la pintoresca zona de Ovadzhik, rodeada de vegeta…
$769,338
Dejar una solicitud
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 300 m²
Elegante villa moderna se encuentra en Gocek - uno de los resorts más prestigiosos y atmosfé…
$1,08M
Dejar una solicitud
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 6
Área 270 m²
Amplia villa se encuentra en Ovajik - una de las zonas más verdes y confortables de Fethiye,…
$989,149
Dejar una solicitud
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 6
En Gojek, no valoran el lujo ostentioso.Aprecian la ubicación. Aire.Esta villa está situada …
$796,341
Dejar una solicitud
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 210 m²
Presentado para la venta una maravillosa villa con fascinantes vistas a la montaña, situada …
$641,656
Dejar una solicitud
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 200 m²
Villa moderna 4+1 con piscina en Yaniklar, Fethiye – adecuado para obtener la ciudadanía tur…
$532,650
Dejar una solicitud
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Rodeado de pinos y palmeras, en una colina con vistas panorámicas al mar y las montañas - un…
$1,02M
Dejar una solicitud
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 4
Área 290 m²
Villa en Gojek - privacidad, escala y legalidad absolutaHay casas construidas a la venta.Y h…
$925,818
Dejar una solicitud
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 4
Área 160 m²
Faralya no se trata del complejo.Se trata de altura. Silencio. Sobre el espacio.Las casas aq…
$515,616
Dejar una solicitud
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 200 m²
Presentada a la venta es una villa en construcción, situada a 30 minutos del centro de Fethi…
$332,286
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir