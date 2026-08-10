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Villas en venta en Estambul, Turquía

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Fatih
93
Beylikduzu
35
Buyukcekmece
28
Basaksehir
16
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223 propiedades total found
Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 496 m²
El proyecto se encuentra en una zona de 896.362 m2 con villas de diferentes tamaños de 152 a…
$1,76M
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Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 128 m²
Marine West
$4,80M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Jardines costeros
$926,281
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Petunia Villas Casas
$416,097
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 259 m²
El proyecto se encuentra en una de las zonas más prestigiosas de la región de Alicante, en l…
$486,895
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 840 m²
Cordis Lacus
$2,44M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
Green Stone Paradise
$973,000
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 425 m²
Terra Luna Villas
$417,696
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 407 m²
Villas Lake Valley
$572,000
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Villa 5 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Villa 5 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa con Piscina Privada y Jardín en İstanbul Büyükçekmece La villa con piscina privada se …
$748,001
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Villa en Buyukcekmece, Turquía
Villa
Buyukcekmece, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 256 m²
Situado en Buyukcekmece, una de las nuevas ciudades favoritas de Estambul, Project Villas le…
$1,25M
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Villa en Sapanca Sokak, Turquía
Villa
Sapanca Sokak, Turquía
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 601 m²
Nature Palace
$3,15M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 263 m²
White Arcadia Beach Resort Villas
$405,727
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 294 m²
Loire Mansion
$902,000
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
La Nature Residence
$441,275
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Villas Silver Moon
$764,796
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 408 m²
Valley Vista Villa
$2,12M
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Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 576 m²
Marine West
$2,64M
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Villa en Sapanca Sokak, Turquía
Villa
Sapanca Sokak, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 157 m²
Cielo Sapanca
$159,000
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Villa 5 habitaciones en Sile, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sile, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
Número de plantas 2
Villas con jardín y piscina en una región tranquila de Estambul Las villas están situadas en…
$506,375
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
Celinen Villas
$338,275
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 480 m²
Florent Garden
$1,88M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Área 455 m²
Hillcrest Villas
$3,50M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Bosphorus Deluxe
$310,085
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Villa 5 habitaciones en Sile, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sile, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes de Lujo con Oportunidades de Inversión en Estambul Şile Şile, un asent…
$1,50M
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Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 275 m²
Villas Canopus
$750,000
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Villa en Eyupsultan, Turquía
Villa
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Vida canónica
$706,000
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Summit Estates
$1,66M
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Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 856 m²
Marine West
$2,60M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 532 m²
Valley Vista Villa
$2,68M
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Parámetros de las propiedades en Estambul, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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