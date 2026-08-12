Villas en la montaña en venta en Turquía

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Villa 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
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Villa 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Una nueva villa premium en una de las zonas más pintorescas de Fethiye es la combinación per…
$500,000
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Villa 6 habitaciones en Narlidere, Turquía
Villa 6 habitaciones
Narlidere, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 570 m²
Piso 1/3
Villa con Amplio Jardín y Piscina en un Proyecto en Narlıdere, Esmirna Limita con Güzelbahçe…
$1,78M
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 2
Villas de Diseño Exclusivo con Piscina en Mugla Fethiye, Entrelazadas con la Naturaleza Yeşi…
$558,002
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DD CO DEDD CO DE
Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 270 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo de 5 habitaciones con vista al mar y piscina infinita en Fethiye, Turquía Ubic…
$1,15M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 221 m²
Villas Independientes a solo 300 m del Mar en Alanya Konaklı Konaklı, un distrito de Alanya,…
$764,959
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Villa 6 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 6 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Piso 1/2
Villa Independiente con Piscina Cerca de la Playa y el Mar en Çeşme, İzmir La villa está sit…
$1,52M
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Villa 4 habitaciones en Kalkan, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 3
Algunos hogares impresionan. Y luego están los que te enamoras a primera vista.Esta lujosa v…
$1,37M
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Villa 5 habitaciones en Obakoy, Turquía
Villa 5 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/2
Para la ciudadanía Para la inversión Lo que tienes: Villas de lujo en las montañas del dis…
$649,217
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Villa 4 habitaciones en Kumluca, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kumluca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
Una villa con alma en Karayoz – un lugar celestial para vivir y relajarse.Una amplia villa d…
$525,000
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 9
Área 350 m²
Villa tríplex con vistas a la ciudad y al mar y comodidades de lujo en Alanya La región de T…
$1,77M
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Villa 4 habitaciones en Biyikli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Biyikli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Número de plantas 1
Vivienda Independiente Amueblada con Piscina en Döşemealtı, Antalya El barrio de Kovanlık, u…
$287,639
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Piso 1/2
Amplias Villas Independientes con Terrazas Rodeadas de Naturaleza en Kuşadası Cerca de la an…
$586,549
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Villa 6 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 391 m²
Piso 1/3
Villas Independientes con Vistas al Mar Piscinas y Terrazas en Kuşadası Kuşadası es una impo…
$879,823
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Villa 10 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 10 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 7
Área 380 m²
Número de plantas 3
Amplia Villa de 9 Dormitorios con Jardín Privado Cerca de Campos de Golf en Kadriye Serik An…
$1,55M
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Villa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1/2
Elegantes Villas con Piscina Cerca de la Playa y Servicios en Davutlar, Kuşadası Estas elega…
$355,624
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 419 m²
Número de plantas 3
Villas Tríplex Rodeadas de Naturaleza con Vistas al Mar en Alanya Las villas independientes …
$1,25M
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 220 m²
Número de plantas 4
Villa independiente con vistas al mar y a la ciudad en Alanya Kargıcak Alanya, uno de los di…
$1,85M
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Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 2
Casas unifamiliares cubiertas de piedra en Bodrum Kadıkalesi en un entorno tranquilo. Las ca…
$565,766
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villas de Lujo con Piscinas Privadas en una Ubicación Central en Muğla Fethiye Ölüdeniz Feth…
$670,836
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Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente con 5 Dormitorios, Piscina y Jardín en Fethiye Ölüdeniz Ovacık Fethiye e…
$1,05M
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Villa 6 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 6 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 3
Chalet Independiente con Piscina en Venta en Belek Antalya Belek, una de las zonas residenci…
$398,345
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Villa 4 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Villa de 3 Dormitorios con Piscina Privada en un Complejo Seguro en Kalkan, Antalya Kalkan e…
$419,128
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Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Villas de lujo en venta en Kemer con vistas a la montaña Al estar en uno de los destinos tur…
$762,036
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Villa 7 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 7 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 460 m²
Villa Independiente de Lujo de 6 Dormitorios en Kemer, Antalya La villa se encuentra en Keme…
$1,92M
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Villa 4 habitaciones en Turquía
Villa 4 habitaciones
Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 3
Located in the heart of nature in the Kemer region of Antalya, the villa complex enjoys a un…
$130,879
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Villa 8 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 8 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 650 m²
Número de plantas 3
Villa independiente de diseño personalizado con vistas a la ciudad, al castillo y al mar en …
$1,67M
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 1
Villa de una Sola Planta de 3 Dormitorios Con Piscina y Jardín en la Zona Hotelera de Fethiy…
$1,55M
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Villa 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes en un Complejo en Gümüştepe, Nilüfer El barrio de Gümüştepe, ubicado e…
$753,969
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Villa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1/2
Villas Elegantes con Piscinas y Jardines en Davutlar, Kuşadası Estas elegantes villas se enc…
$367,170
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 3
Villas independientes de nueva construcción con piscinas privadas y jardines en Kargıcak Ala…
$1,04M
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