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Villas en venta en Rize, Turquía

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Iyidere
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8 propiedades total found
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 220 m²
Nueva villa premium en una de las zonas más pintorescas de Fethiye es la combinación perfect…
$503,471
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Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 4
Área 160 m²
Faralya no se trata del complejo.Se trata de altura. Silencio. Sobre el espacio.Las casas aq…
$515,616
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Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Rodeado de pinos y palmeras, en una colina con vistas panorámicas al mar y las montañas - un…
$1,02M
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OkeaskOkeask
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 4
Área 290 m²
Villa en Gojek - privacidad, escala y legalidad absolutaHay casas construidas a la venta.Y h…
$925,818
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Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 6
En Gojek, no valoran el lujo ostentioso.Aprecian la ubicación. Aire.Esta villa está situada …
$796,341
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Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 200 m²
Villa moderna 4+1 con piscina en Yaniklar, Fethiye – adecuado para obtener la ciudadanía tur…
$479,638
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TekceTekce
Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 210 m²
Presentado para la venta una maravillosa villa con fascinantes vistas a la montaña, situada …
$641,656
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Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 200 m²
Presentada a la venta es una villa en construcción, situada a 30 minutos del centro de Fethi…
$332,286
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