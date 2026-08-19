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Villas en venta en Beykoz, Turquía

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12 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Beykoz, Turquía
Villa 6 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Número de plantas 3
Villas en un complejo con seguridad 24/7 en Estambul, Turquía Situado en la parte asiática d…
$1,15M
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Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 43 492 m²
El proyecto se encuentra en una zona de 896.362 m2 con villas de diferentes tamaños de 152 a…
$776,562
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Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 287 m²
El proyecto se encuentra en una zona de 896.362 m2 con villas de diferentes tamaños de 152 a…
$1,04M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 495 m²
El proyecto se encuentra en una zona de 896.362 m2 con villas de diferentes tamaños de 152 a…
$1,18M
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Villa 7 habitaciones en Beykoz, Turquía
Villa 7 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 537 m²
Número de plantas 3
Villas en un Complejo con Vistas a la Naturaleza y a la Ciudad en Estambul Beykoz destaca po…
$3,45M
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Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
El proyecto se encuentra en una zona de 896.362 m2 con villas de diferentes tamaños de 152 a…
$647,135
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LDV InvestLDV Invest
Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 496 m²
El proyecto se encuentra en una zona de 896.362 m2 con villas de diferentes tamaños de 152 a…
$1,76M
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Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 5
Área 434 m²
El proyecto se encuentra en una zona de 896.362 m2 con villas de diferentes tamaños de 152 a…
$1,13M
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Villa 4 habitaciones en Beykoz, Turquía
Villa 4 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Precio en demanda
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Villa 8 habitaciones en Beykoz, Turquía
Villa 8 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 250 m²
Beykoz da konumu muhteşem 758 m2 arsa için Kapalı havuzlu 8 odalı 8 Banyolu 9 vc 2 mutfak k…
$28,83M
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Villa en Beykoz, Turquía
Villa
Beykoz, Turquía
Área 2 190 m²
İki yalı İSTANBUL Beykoz Çubuklu vapur iskelesi yanındadır. Osmanlı döneminden Mehmet Efend…
$32,06M
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Villa 9 habitaciones en Beykoz, Turquía
Villa 9 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 200 m²
Número de plantas 4
BEYKOZ / ACARKENT ? 700m2 net kapalı alan ?1.200m2 Arsa ?2 Salon ?5 Oda ?2 Giyinme od…
$6,40M
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